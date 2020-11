covid-19

La Intersindical-CSC reclama solucions davant l'emergència a l'educació no reglada

El sindicat ha denunciat avui, en un comunicat, que els quasi deu mil treballadors de l’educació no reglada de Catalunya, «un col·lectiu històricament marcat per la precarietat», es troben en una situació insostenible.

La Intersindical-CSC constata que més de dos terços de les empreses han aplicat ERTO de suspensió o reducció de jornada, bona part hi han afegit acomiadaments i d’altres han cessat la seva activitat deixant tota la plantilla «al carrer». D’entre les darreres, segons la Intersindical, destacarien dos bucs insígnia del sector que sumen vora cinc cents acomiadaments: Merit School, que abaixa la persiana dels seus centres de Barcelona i Badalona, i Internacional House Barcelona, que tanca els de Barcelona, Mataró, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Palma i Saragossa. «Professors d’escoles de música, teatre i dansa, d’acadèmies d’idiomes i repàs o de centres de formació ocupacional, entre molts d’altres, veuen com plou sobre mullat», exposen des del sindicat.

Remarquen que es tracta d’un sector marcat per la temporalitat, en què els contractes predominants són a temps parcial i els fixos sovint són de caràcter discontinu, i que es regeix per un conveni col·lectiu pactat per CCOO, UGT, USOC i la patronal el passat mes de juny, i que ja s’ha evidenciat, segons la Intersindical-CSC, com a «insuficient».

Per tot això, el sindicat reclama al govern català que «vagi més enllà» del decret llei aprovat el passat 10 de novembre, i que «s’impliqui a fons per donar solucions a un sector clau per a la formació de la ciutadania i del que depenen milers de treballadors».

Per acabar, emplacen aquests treballadors a organitzar-se, atès que en la conjuntura actual es fan encara «més imprescindibles les eines de pressió sindical».