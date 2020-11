Parlament espanyol

La CUP-PR presenta una esmena a la totalitat als pressupostos del govern de l’Estat espanyol

La CUP Per la Ruptura ha presentat aquest divendres una esmena a la totalitat al projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat espanyol 2021. La formació anticapitalista considera que són uns pressupostos que no responen a les necessitats reals de la població en un moment extraordinari com és la present crisi econòmica i social.

La Candidatura ha volgut posar de manifest que “sense una política redistributiva valenta en relació a la fiscalitat, i no només mesures cosmètiques com les que estan duent a terme el govern del PSOE i Unidas Podemos, no hi haurà ingressos suficients per pal·liar la crisi social”. Les mesures fiscals dels pressupostos espanyols no afecten ni tan sols l’1% més ric.

Assenyala que el creixement de la despesa en aquests pressupostos correspon als Fons Europeus però adverteix que aquests “estaran condicionats a retallades exigides per la UE en matèria laboral, de pensions o fiscal” encara que això ara no s’hagi explicat.

La CUP-PR també critica que s’augmenti la partida de despesa militar en un un 6,9% i considera “intolerable” que a la família reial se li assigni una assignació de 8.431.150€ anuals, mig milió més que els pressupostos prorrogats de 2019.

A més, la formació assegura que “els titulars a premsa fets per l’actual govern de l’Estat sobre polítiques socials no van acompanyats de partides pressupostàries concretes” i que més enllà dels pressupostos s’ha de tenir en compte quines polítiques promou la llei d’acompanyament, on no hi figura ni la derogació de la llei mordassa, ni la derogació de la reforma laboral, ni la derogació de la llei d'estrangeria, ni cap gest per la resolució del conflicte democràtic amb Catalunya.