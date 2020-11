pobresa energètica

La CUP portarà al Ple accions per combatre la pobresa energètica a Tarragona

La Candidatura d’Unitat Popular vol que el Consell Plenari acordi mesures efectives per combatre la pobresa energètica, una de les problemàtiques socials que més afecta la població en situació de vulnerabilitat. Les cupaires portaran a votació la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris; que s’estableixi un protocol amb EMATSA i l’IMSST per determinar el procés per donar d’alta aquests comptadors; estudiar la fórmula per instal·lar comptadors solidaris de llum i gas a les llars que pateixen exclusió residencial i es veuen obligades a ocupar, en el marc de la Taula contra la Pobresa Energètica; i a tornar a reclamar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses subministradores. D’aquesta manera, Tarragona seguiria l’exemple d’altres municipis com Blanes o Manresa, on fa temps que s’instal·len comptadors solidaris per fer front a les situacions de pobresa energètica que s’afegeixen a l’exclusió residencial.

La consellera Laia Estrada lamenta que una de les assignatures pendents a la nostra ciutat “és la de desplegar el projecte de comptadors solidaris, una iniciativa imprescindible per fer front als casos de pobresa energètica a llars que es veuen obligades a residir en habitatges ocupats”. En relació amb aquest tema, en el marc del primer decret d’Estat d’Alarma, l’IMSST i EMATSA van instal·lar una vintena de comptadors d’aigua solidaris per al subministrament d’aigua en habitatges on hi viuen persones vulnerables, per tal de pal·liar les conseqüències del tancament de les fonts públiques. Per la CUP aquesta mesura no pot quedar reduïda al context d’excepcionalitat al quals ens aboca la COVID-19 i el decret de l’Estat d’Alarma, sinó que ha de tenir continuïtat i ampliar-se també al gas i la llum.