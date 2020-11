LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP anuncia el seu vot contrari als pressupostos de la Diputació de Girona al·legant que és moment de fer canvis

El govern de la Diputació de Girona porta al ple del pròxim 24 de novembre l’aprovació dels pressupostos per al 2021, que segons la CUP, no estan a l’alçada del moment actual.



Abans de la crisi de la Covid-19 ja ens trobàvem en una fràgil situació econòmica i social i amb una emergència climàtica que cal atendre urgentment. Arran de la pandèmia mundial generada pel virus de la Covid-19 s’hi ha afegit una crisi sanitària que ha desbordat el sistema i ha trasbalsat l’economia, agreujant la situació econòmica de moltes famílies i les desigualtats en els mecanismes que ens permeten alleujar-les com són el treball i l’educació. Malgrat això, el govern de Junts per Cat i ERC a la Diputació ha presentat un pressupost amb ben pocs canvis respecte a l’anterior i incapaç de donar resposta a les necessitats emergents del territori gironí.



Segons la diputada Laia Pèlach “enteníem que era el moment de fer una aposta clara per àmbits com la salut i el benestar, l’acció social, l’educació o la promoció econòmica i l’ocupació, donant suport als municipis per tirar endavant polítiques en aquestes matèries actualment claus per garantir la cohesió social”. Les cupaires denuncien que el pressupost de Dipsalut, que actualment és l’organisme que aglutina tota l’acció social i de salut de la Diputació, fins i tot ha baixat lleugerament. Tampoc han augmentat els recursos destinats a educació, ni el pressupost de l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local o Habitatge, dues àrees que segons la formació són claus per garantir una recuperació econòmica que inclogui a tothom.

En canvi, la formació cupaire celebra l’augment del pressupost de l'àrea de Medi Ambient destinat a polítiques per fer front a l’emergència climàtica, tot i que recorda que només representa un 5,95% del total del pressupost de la corporació. Alhora destaquen que han trobat a faltar alguns dels compromisos que havien adquirit a l’inici de mandat, com el de replantejar diverses ajudes nominatives d’entre 15000 i 20000 € a esdeveniments que tenen poc a veure amb els objectius de l’àrea de Medi Ambient.



La diputada també ha volgut remarcar que amb l’aprovació dels pressupostos del 2021 s’hi inclouen un seguit de canvis en relació amb els llocs de treball i la plantilla de la Diputació on l’organisme ha apostat per la promoció interna del personal creant nous càrrecs de caps de departament o augments de sou al·legant un elevat volum de feina, en comptes de plantejar la creació de noves places per aquests llocs de treball.



Finalment, la Candidatura d’Unitat Popular ha volgut recordar que en l’aprovació dels pressupostos de l’any 2020 ja va insistir que calia seguir avançant per reduir les subvencions nominatives i de designació directa i apostar per aquelles línies de concurrència competitiva on l’accés es fa en igualtat de condicions: “lamentablement seguim veient que la vella política de repartiment continua molt present a la Diputació i tampoc els canvis en el govern han fet canviar aquesta dinàmica, alhora que segueix augmentant el cost de l’estructura política” ha manifestat la diputada.