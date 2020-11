Urbanisme

Guanyem Badalona presenta una bateria d’al·legacions al Pla Urbanístic de les 3 Xemeneies

Aquest dimecres és l’últim dia per la presentació al·legacions a la proposta de Pla Director Urbanístic de les 3 Xemeneies, i el grup municipal de Guanyem Badalona en comú hi ha presentat una bateria de 50 propostes. Guanyem demana que s’escolti a les entitats adrianenques i badalonines i s’aturi el pla de construcció del nou barri ja que suposa riscos a diferents nivells.

Els municipalistes, en conjunt amb entitats ecologistes del territori, alerten que no s’ha estudiat l’impacte econòmic i social que podria tenir la construcció d’un nou barri d’alta densitat en una ciutat que ja supera en un 77% la mitjana de densitat de l'Àrea Metropolitana. Per aquesta raó també demanden que es facin càlculs de mobilitat i estudis d'impacte econòmic i financer.

En les al·legacions realitzades tant per entitats ecologistes com per Guanyem, es posa especial èmfasi en els riscos mediambientals de l’entorn, i és que la majoria del nou barri es trobaria en zona inundable amb alt risc en els propers anys degut al canvi climàtic. Això se suma al risc de salut humana, i és que el sòl de l’entorn post industrial de les 3 Xemeneies està contaminat, i aquest fet no es contempla al PDU.

Guanyem Badalona demana que es tingui en compte també el procés participatiu que es va fer el 2016 amb el veïnat de la zona. Reclamen també que el cost de 19M del trasllat de la central elèctrica no recaigui sobre la població. “La nostra reclamació és d'un gran parc metropolità finançat amb diners públics. De la mateixa manera que s'ha invertit en el Llobregat, el Besòs també mereix l'atenció de la Generalitat” declara Nora San Sebastián, portaveu de Guanyem Badalona.