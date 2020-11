assetjament sexual

Exigeixen protecció a una treballadora d'ESFOSA per haver denunciat assetjament sexual

Entitats i organitzacions polítiques han exigit protecció a una treballadora d'ESFOSA per haver denunciat assetjament sexual. Tot i que el que l’agressor va ser acomiadat, hi ha hagut i hi ha represàlies continuades per part de companys i companyes afins a l’agressor acomiadat contra una de les denunciants: insults, aigua bruta a les piques i gran quantitat d’escombraries al terra perquè les hagi de recollir...

Aquestes accions s’han posat en coneixement de les dues empreses: GCT Plus (neteja) i Esfosa (general) però les represàlies continuen.

En cas que no es posi fi a aquesta situació, proposen que s’actuï, per via laboral o penal, contra tots els responsables.

El dia 17 de setembre de 2020, diverses treballadores de l’escorxador ESFOSA van presentar una denúncia per assetjaments sexuals contra un encarregat de l’empresa de neteja d’aquest escorxador.