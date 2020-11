Occità

Es crea la Biblioteca Occitana de Mallorca a la Biblioteca Can Sales

Dissabte passat es va posar a l’abast del públic el nou fons bibliogràfic de l’associació per la defensa i l’estudi de la llengua i la cultura occitanes a Mallorca, Òc Mallorca, amb el nom Biblioteca Occitana de Mallorca (BÒC).

Fruit d’una iniciativa de 2017, Òc Mallorca ha signat un acord de col·laboració amb la Biblioteca Pública de l’Estat – Can Sales, amb el qual s’inaugura i es cedeix en dipòsit un fons de 55 llibres relacionats amb la llengua i cultura occitanes fruit d’una compra i diverses donacions de socis i amics de l’entitat. Es tracta d’un fons de temàtica molt diversa, en el qual hi ha novel·les, relats i rondalles, poesia, cançoners, història i assaigs, ciència, diccionaris, llengua i llibres de text, cuina, teatre, miscel·lània, revistes i contes infantils. Es preveu una ampliació contínua del fons amb el 30 % de les quotes anuals dels socis de l’entitat, i les noves donacions que es puguin rebre.

En declaracions del president d’Òc Mallorca, Dídac Martorell, «es tracta d’una fita històrica, perquè fins ara no hi havia cap fons d’aquestes característiques a Mallorca, sinó uns pocs llibres escampats a diferents biblioteques públiques i privades». Afegeix: «des d’ara tendrem un fons bibliogràfic centralitzat, que s’anirà ampliant amb el temps i oferirà al públic mallorquí la possibilitat de conèixer i endinsar-se en la nostra llengua i cultura germanes». Finalment, destaca que és una fita important també per a l’entitat: «enguany feim 5 anys com a entitat, però no ho hem pogut celebrar degudament per mor de la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, el nostre projecte segueix endavant, amb força i noves idees per situar l’intercanvi i el coneixement d’Occitània en el lloc que li correspon a Mallorca com a país germà, seguint l’estela de Maria Antònia Salvà, Guillem Colom, i tants d’altres».

El fons es troba situat al 2n pis, a una estanteria amb el logotip de la BÒC al costat de la Sala d’Investigadors. Es pot consultar sencer al catàleg de la Biblioteca Can Sales, amb la cerca «Biblioteca Occitana de Mallorca», i pot ser objecte de préstec com la resta de llibres de la biblioteca.

Properament es preveu signar un acord de col·laboració entre Can Sales, Òc Mallorca i el CIRDÒC (Centre internacional de recèrca e documentacion occitanas – Institut occitan de cultura), en el qual hi hauria la possibilitat d’una donació de llibres del CIRDÒC per a la BÒC, així com una exposició sobre la llengua occitana a la Biblioteca Can Sales.

Finalment, Òc Mallorca vol agrair la directora de la Biblioteca Pública de l’Estat – Can Sales, Maria de Lluch Alemany, per la bona disposició i col·laboració per a fer possible aquest projecte des d’un primer moment, i al tècnic Josep Gabriel Roig per la feina d’adequació de l’espai i catalogació del fons.