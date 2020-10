Repressió

Nova jornada de declaracions en el marc de la macrocausa judicial contra l’independentisme reusenc

Una seixantena de persones s’han concentrat avui a les portes dels Jutjats de Reus per donar suport a les quatre persones citades a declarar. La d’avui és la sisena causa judicial oberta per les mobilitzacions de la tardor passada, en el marc de les mobilitzacions per les sentències del procés. Un total de 40 persones estan sent investigades, 20 de les quals es troben acusades de desordres públics i desobediència.

Edgar Fernández, portaveu del Secretariat Nacional, regidor de la CUP i encausat en 4 dels procediments, ha plantat el jutge en senyal de protesta i denuncia pel que, assegura “és un clar cas de generació de relat per part dels Mossos d’Esquadra, assenyalant de forma sistemàtica a militants polítics de l’Esquerra Independentista, perquè Fiscalia creï els casos repressius”. A banda de Fernández, avui estaven citades tres persones més per la seva presumpta participació de les mobilitzacions del 16 d’octubre, l’endemà de la publicació de les sentències del judici del procés. La particularitat d’aquesta nova causa, assenyala Fernández, “és intolerable i injustificable la personació de la Generalitat com a acusació particular”.

La defensa jurídica en aquesta macrocausa judicial és en mans dels Advocats Voluntaris de l’1 d’Octubre i d’Alerta Solidària. Carles Perdiguero, advocat d’Alerta assegura que en els diferents procediments, "s'està creant un relat que dóna peu a obrir processos judicials”. Perdiguero afegeix que l’informe policial inclou qualsevol tipus d'activitat, “des de repartir cartells, com portar un megàfon o simplement participar d'una concentració” i titlla les acusacions de “desproporcionades”, sota la lògica del dret penal. Les tres persones que han comparegut avui només han respost a les preguntes de la defensa.

Per la seva banda, Carles Riera, diputat de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya, que ha participat de la concentració en suport a les encausades, ha assenyalat que “la Generalitat és acusació particular en 70 causes repressives contra independentistes” i ha exigit al Govern de la Generalitat i a la Conselleria d’Interior que reverteixi d’immediat aquesta situació. Emplaçant i recordant a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que “serà molt difícil arribar a acords unitaris i estratègics en un futur si no s’atura la repressió”. Per últim, ha agraït el compromís de les persones encausades, recordant que “les mobilitzacions de la tardor només van ser un assaig general que serà necessari per exercir el dret a l’autodeterminació”.