Més a prop de la fi de l’amenaça de les armes nuclears: el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears assoleix les 50 ratificacions necessàries per a la seva entrada en vigor

El passat dissabte, 24 d’octubre, el moviment pacifista de tot el món assolia una nova fita històrica en convertir-se Hondures en el país número 50 en ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i donar pas així a la seva entrada en vigor.

75 anys després de la devastació arran del llançament de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki, la fi de les armes nuclears deixa de ser un objectiu llunyà per passar a ser un més plausible en haver aconseguit posicionar a una part de la comunitat internacional a favor de l’abolició total d’aquestes armes devastadores.

El Tractat per a la Prohibició de les Armes Nuclears que va ser aprovat el 7 de juliol de 2017 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, entrarà en vigor i es convertirà en llei internacional vinculant el pròxim 22 de gener de 2021, 90 dies després de la ratificació d’aquest dissabte passat. D’aquesta manera es prohibiran les úniques armes de destrucció massiva que encara no estaven prohibides per la legislació internacional.

Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, membre actiu de la campanya internacional ICAN (Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears), que va rebre l’any 2017 el Premi Nobel de la Pau per la seva feina incansable per a la prohibició de l’armament nuclear, celebrem aquest gran pas cap a un món lliure de l’amenaça de les armes nuclears.

No volem en aquesta ocasió tan especial, deixar de retre homenatge a les supervivents d’Hiroshima i Nagasaki, comunament coneguts com Hibakusha. La seva encomiable lluita de diverses dècades ha estat clau en l’assoliment d’aquesta fita històrica, i per a assegurar que una catàstrofe de la magnitud d’Hiroshima i Nagasaki no torni a repetir-se mai sota cap circumstància.

Recordem que alguns dels països que posseeixen armament nuclear en l’actualitat es van oposar al tractat durant tot el procés de negociació, i han pressionat els estats durant aquest darrer període de ratificació, amb la justificació que una iniciativa d’aquest tipus afebliria els mecanismes existents de desarmament i, concretament, el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) de 1968, que ha estat repetidament criticat perquè el seu objectiu era únicament limitar el desenvolupament d’armes nuclears més enllà d’aquells països que ja les posseïen en el moment de l’aprovació del tractat de no-proliferació. I, en tot cas, fins i tot en això ha estat inefectiu. És per això que l’aprovació i l’entrada en vigor del Tractat per a la Prohibició esdevé un mecanisme imprescindible i urgent per a la prohibició i eliminació total d’aquest tipus d’armament, augmentant l’estigma i la pressió sobre les potències nuclears en disposició de generar una catàstrofe nuclear que pot amenaçar la nostra existència en el planeta.

Així, reiterem l’alegria i la importància de l’entrada en vigor d’aquest Tractat, tot i que cal treballar perquè el signin i ratifiquin els estats nuclearment armats. I celebrem aquesta fita històrica del pacifisme, com a membres de la campanya ICAN a l’Estat, però al mateix temps continuem exigint al Govern espanyol que signi i ratifiqui aquest Tractat, i alhora demani el mateix als estats socis de la Unió Europea ja que aquesta és l’única postura coherent i assenyada respecte a l’amenaça de l’arma que posa en perill la supervivència humana en el planeta.