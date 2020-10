Privatització de l'espai públic

Les entitats dels barris del Turó de la Peira i Can Peguera de Barcelona denuncien el tancament del Parc del Turó

Les entitats dels barris del Turó de la Peira i Can Peguera han denunciat el tancament del Parc del Turó durant tres mesos per l’organització d’una activitat lúdica privada que es realitzarà a l’entorn de les festes de Nadal. El parc ja està tancant i s’estan efectuant obres internes per fer-hi possible un espectacle de llum i so. El veïnat exigeix una rectificació completa. Que el Parc del Turó s’obri immediatament. Que es renunciï a un projecte lesiu per al parc i per al barri. I que s’obri un procés participatiu per a la reforma del parc, que és el que fa molt temps que reivindiquen.

Consideren aquesta iniciativa totalment inacceptable. Ocupar un espai públic de gran utilització, en barris d’elevada densitat, per promoure una activitat privada de pagament és un menyspreu absolut a les necessitats del veïnat. Fer-ho en plena pandèmia quan, més que mai, necessitem espais oberts és una irresponsabilitat.

Els parcs sempre han complert la funció d’espais oberts a tothom per gaudir del passeig o l’activitat lliure, per generar convivència i oferir un espai per esponjar les ciutats. Convertir-los en un centre d’espectacles comercials és reforçar una perillosa política de privatització de l’espai públic, una degradació de les seves funcions. Es tracta, a més, d’una activitat amb un cost inassolible per a bona part del veïnat dels barris circumdants.

Ens preguntem també quin pot ser l’impacte d’aquesta actuació per a la flora i la fauna del parc. Quan els projectes urbanístics més sòlids indiquen la necessitat de naturalitzar l’espai urbà ampliant el verd urbà, aquesta intervenció representa un greu retrocés.

Tampoc nopoden acceptar que les respostes a les necessitats de Nou Barris, de les seves moltes carències i desigualtats, sigui la promoció d’activitats de lleure dissenyades per atreure visitants forans. És, a petit nivell, una aposta més per la turistificació de la ciutat. Pensàvem que aquesta visió errònia de Nou Barris com un espai a vendre en lloc d’un espai on el protagonisme ha de ser el de la seva gent ja era cosa del passat. Però estem constatant que Xavier Marcé, el regidor del districte, participa d’aquestes idees tan velles. També es queixen de les maneres de fer i la manca de diàleg per tirar endavant el seu projecte.