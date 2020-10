Repressió

La justícia francesa impedeix Jann-Marc Rouillan viatjar a Catalunya per a presentar el seu llibre

L'escriptor Jann-Marc Rouillan continua patint persecució judicial per les seves idees i no pot venir a presentar el seu nou llibre en català, 'Acció Directa. Crònica política d'una lluita armada', a Catalunya.

A principis de setembre d'aquest any, va sortir publicat en català el llibre de Rouillan que relata la història del grup armat Acció Directa i de tota una generació. Des de Tigre de Paper estàvem preparant una gira per poder fer presentacions a Catalunya del llibre (respectant les mesures sanitàries del moment), però ha estat impossible realitzar la gira perquè té una condemna per aplogia del terrorisme per unes declaracions que va fer i que la sentència va extreure de context.



La sentència és de 2018 i no pot sortir de l'estat francès sense una autorització expressa del jutge. La condemna era de tres anys i mig de presó domiciliària i acaba a mitjans del proper mes de gener. El motiu de la condemna és una frase en què va dir que considerava que els jihadistes que van cometre els atemptats de París eren "valents", tot i que va afegir que rebutjava "la seva ideologia reaccionària".



L'Estat francès ja el va empresonar durant més de 20 anys, però sembla que no en té prou. Ara no el persegueix per actes que ha fet sinó per les seves idees. Jann-Marc Rouillan té permanentment una lupa de la justícia posada sobre tot el que diu, i això comporta que no pot parlar lliurement del seu passat i explicar tot el què el va impulsar, juntament amb els seus companys i companyes, a prendre el camí de la lluita armada com a estratègia política revolucionària. Es demostren, doncs, una vegada més, els límits de les democràcies occidentals on la llibertat de pensament i d'expressió acaba on comença el qüestionament dels fonaments que sustenten el propi sistema.

Edicions Tigre de Paper continua treballant per fer possible que, quan millorin les restriccions de mobilitat de la pandèmia, poder portar aquest autor a presentar el llibre i no permetre que els qui el volen silenciar se surtin amb la seva.