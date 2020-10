Medi ambient

La CUP Tarragona reclama que es faci d’una vegada l’Estudi de la Qualitat de l’Aire

La CUP de Tarragona es mostra molt preocupada després que recentment es fes públic l’estudi del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica de la URV dut a terme al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquest conclou que els pics de contaminació de determinades partícules poden estar darrera d’un augment de positius de COVID-19 i que el Tarragonès és una de les zones més afectades, donada la presència del complex petroquímic més gran del sud d’Europa.

L’estudi apunta que els veïns i veïnes que resideixen a prop del polígon podrien estar “en pitjors condicions per afrontar la COVID-19, patint la forma més letal, al ser infectats no només pel SARS-CoV-2, sinó també per altres potencials infeccions virals respiratòries”. És per aquest motiu que la CUP considera encara més urgent dur a terme l’estudi independent de la qualitat de l’aire i critica “la inacció i la desídia del govern d’ERC i ECP vers el compliment dels seus compromisos” tant amb la formació anticapitalista com amb els seus votants. La consellera Laia Estrada recorda que “l’estudi de la qualitat de l’aire és un acord d’investidura i de pressupostos i estem a dos mesos d’acabar l’any” i afegeix “que sembla que ni l’explosió d’IQOXE el 14 de gener és suficient per trencar amb la complicitat entre administracions i la petroquímica”.

En relació a l’explosió a IQOXE, la CUP també exigeix que l’Ajuntament de Tarragona doni compliment als acords de la Declaració Institucional aprovada fa nou mesos. La CUP també destaca que justament avui havien de comparèixer davant la Comissió d’Estudi de Seguretat del Sector de la Petroquímica del Parlament de Catalunya dos representants de la direcció d’IQOXE. No serà així, i l’empresa ha decidit no enviar a cap dels seus màxims responsables, fet que la CUP qualifica “d’extrema covardia”.