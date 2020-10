Sentència

La CUP insta a la resta d’actors polítics a fer efectiu l’acord per l’Autodeterminació, l’Amnistia i els Drets Civils i Polítics

La sentència contra els membres de la mesa del Parlament i Mireia Boya, segons la CUP, forma part d’una causa general contra l’independentisme i és un procés clarament polític, i expressa el seu suport i els ofereixen tota la seva força i potencialitat organitzativa a les persones les gairebé 3.000 persones represaliades i cridem a organitzar actes i accions de suport mutu per l’autodeterminació, l’amnistia i el lliure retorn de les persones exiliades.

La formació recorda que ja va presentar i aprovar al Parlament un Acord per l’Autodeterminació, l’Amnistia i els Drets Civils i Polítics en la que subratllava que l’exercici concret del Dret a l’Autodeterminació ha d’anar necessàriament lligat a la defensa i l’exigència d’una amnistia total.

Considera que els procediments estan vinculats a la presa de decisions per permetre l’exercici del dret a l’autodeterminació o a l’expressió de les idees que s’hi troben vinculades. No hi ha procediments equivalents en relació a aquells que són contraris a l’exercici del dret a l’autodeterminació ni a l’expressió de les idees que s’hi troben vinculades, fet que demostra un posicionament clar de l’aparell repressiu estatal en contra del dret a l’autodeterminació i les seves expressions. Així doncs, la sentència absolutòria a la ex-diputada de la CUP-CC Mireia Boya no pot amagar la realitat d’un procés judicial que s’ha allargat més de dos anys i que mai no hauria d’haver-se donat. No es poden reduir els efectes de la repressió a sentències condemnatòries, sinó que la repressió passa també pels efectes del propi procés. En aquest cas, parlem d’un procés que s’ha allargat més de dos anys, passant pel Tribunal Suprem amb els càrrecs d’organització criminal i acabant al TSJC amb una acusació per desobediència.

Per a la CUP, l’aparell repressiu de l’Estat conformat per tots els seus actors policials i judicials es troba plenament posicionat en el combat polític per a impedir l’exercici del dret a l’autodeterminació. L’arbitrarietat de les sentències és una mostra més d’aquest combat polític: en el marc del mateix procés, Carme Forcadell va ser condemnada, ara fa un any, a 11 anys de presó; Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó han estat inhabilitats i condemnats a pagar 30.000€ de multa, i Mireia Boya ha estat absolta.

Apunta que, la repressió té com a objectiu desmobilitzar la població i treure el focus de la lluita política i els objectius que té un determinat moviment social. Per això, nosaltres entenem que el més important és continuar treballant per l’assoliment d’una República Catalana al servei de les classes populars.