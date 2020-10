Debat

La CUP debatrà aquest cap de setmana la proposta política per revertir el deteriorament institucional del govern de JxCat i ERC

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha presentat avui el procés i calendari de validació de la proposta política en roda de premsa. La portaveu del Secretariat Nacional Maria Rovira ha anunciat la celebració de les jornades Nodes: debats de l’Unitat Popular, aquest cap de setmana a 24 localitats del Principat. L’objectiu dels Nodes és buscar un espai de nexe entre les Candidatures d’Unitat Popular, el teixit associatiu i la societat civil, en un moment on cal una proposta política en clau de país que pugui donar resposta a la triple crisi social, econòmica i política.

Aquest dissabte doncs, la CUP iniciarà el procés de socialitzar i difondre la proposta política amb la què es presentarà a les properes eleccions autonòmiques. “Una proposta ambiciosa i sensata per fer front a la triple crisi i revertir el cicle de deteriorament institucional que s’ha viscut en aquest país amb el govern de JxCat i ERC”, ha assegurat Rovira.

Per aquest motiu, la formació anticapitalista ha decidit obrir aquests espais de debat col·lectius per tal que persones d’arreu del territori, veïnes i organitzacions puguin dir la seva per tal de millorar-la i que sigui una proposta política que es faci “des de la gent i per a la gent, una proposta a l’alçada de les necessitats del país”.

En relació a les persones que integraran la llista de la Candidatura, la CUP ha volgut recalcar que s’està treballant perquè hi hagi el millor equip possible per tal d’obtenir uns resultats que permetin a la formació ser decisiva. En aquest sentit i a partir d’aquest procés de socialització de la proposta política i del retorn que es tingui de les organitzacions participants, s’acabarà de perfilar l’equip de persones que la puguin representar i desenvolupar de la millor manera possible.