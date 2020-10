Pensions

EH Bildu no donarà suport a un acord en el Pacte de Toledo mentre no contempli les demandes bàsiques dels pensionistes

El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu a Madrid no se sumarà a un acord en la Comissió del Pacte de Toledo mentre no es tinguin en compte les principals reivindicacions realitzades pel moviment de pensionistes durant els últims mesos. La formació sobiranista basca defensarà fins al final les peticions dels col·lectius de pensionistes, que es tradueixen sobretot en: aconseguir pensions per sobre del llindar de la pobresa, recuperar l'edat de jubilació als 65 anys, eliminar l'injust factor de sostenibilitat i no ampliar els períodes de cotització de 35 a 37 anys per a poder rebre la pensió completa.

“Ens vam comprometre amb el moviment de pensionistes a portar les seves reivindicacions a Madrid, i així ho farem fins al final”, recalca el diputat Iñaki Ruiz de Pinedo. El portaveu d'EH Bildu en el Pacte de Toledo exigirà en la Comissió d'avui que es garanteixi que no hi hagi cap pensió per sota del llindar de la pobresa. “Per a això reclamem aplicar els criteris i paràmetres de la Carta Social Europea, que fixa la quantia mínima en un valor igual al 60% de les rendes familiars de l'entorn. En el nostre cas, la pensió mínima seria de 1.080 € al mes”.

Avui dia, el text del Pacte de Toledo no recull cap compromís perquè hi hagi pensions per sobre del llindar de la pobresa. “La redacció del Pacte de Toledo reconeix que les pensions s'actualitzaran a l'IPC, però de moment no contempla cap mesura per a millorar el poder adquisitiu de les pensions més baixes, especialment d'aquelles inferiors al SMI. L'SMI ha de ser el valor referencial per a actualitzar les pensions més baixes i treure-les de la pobresa en la qual estan immerses”, explica Ruiz de Pinedo.

Així mateix, EH Bildu instarà a eliminar definitivament l'injust factor de sostenibilitat, per a no minvar encara més el poder adquisitiu dels i les pensionistes. D'altra banda, la formació basca sol·licitarà que es reverteixi la prolongació de la vida laboral fins als 67 anys per a establir l'edat de jubilació en els 65 anys. EH Bildu considera “prioritari i urgent” no ampliar de 35 a 37 anys el període de cotització necessari per a poder aconseguir el 100% de la base reguladora. “Sobre les prejubilacions, demanem que es reconegui el dret a rebre el 100% de la pensió a partir de 40 anys de cotització, especialment en el cas de les involuntàries”, afegeix. “No renunciem al consens”

“Aquestes són les principals exigències que traslladen els i les pensionistes d'Euskal Herria i de l'Estat espanyol. Reivindicacions assenyades, justes i, sobretot, inajornables. Aspectes essencials que en aquests moments la redacció de l'esborrany del Pacte de Toledo deixa de costat”, en opinió de Ruiz de Pinedo. El diputat d'EH Bildu denúncia la “ambigüitat i indefinició” del text actual, ja que omet les principals reivindicacions del moviment de pensionistes, i adverteix que emmalalteix de precisió en elements imprescindibles per a dignificar les pensions. “Les demandes dels i les pensionistes no són un capritx. No estan demanant la lluna; només demanen que es respectin i es garanteixin els seus drets de manera urgent. Porten anys lluitant i mobilitzant-se al carrer. No poden esperar més”, recalca Ruiz de Pinedo.

El portaveu de la formació basca assegura que EH Bildu no renúncia al consens, en el procés de revisió de les recomanacions del Pacte de Toledo en les pròximes setmanes, “sempre que es creuen les bases per a recuperar i garantir les condicions de vida digna, actual i futura, a les unitats familiars que depenen d'aquestes fonts d'ingressos”. La formació sobiranista no serà un obstacle perquè tirin endavant les millores que es puguin adoptar en el marc del Pacte de Toledo, encara que exigirà amb fermesa i insistència que s'incloguin les principals demandes que han quedat aparcades en el text actual.

Crida a les forces polítiques davant la indefinició d'un text “ambigüo” En aquest context, Ruiz de Pinedo emplaça a les forces polítiques que componen la Comissió del Pacte de Toledo a no desaprofitar aquesta oportunitat històrica i crida a actuar amb valentia en la defensa dels drets i la dignitat de tots i totes les pensionistes. “Hi ha una majoria suficient perquè no estiguem davant una oportunitat perduda. No podem deixar tirats als i les pensionistes. Es necessiten acords, sí, però no a costa

dels de sempre. No poden tornar a pagar les conseqüències d'aquesta crisi”.

EH Bildu reitera, així, el seu ferm compromís de portar al Pacte de Toledo i a la resta d'institucions en les quals és present les demandes de les persones pensionistes i d'anteposar els interessos de país per a fer efectives les seves reivindicacions. “No tirarem la tovallola. Perquè les solucions que volem per als nostres pensionistes, les volem per a tots i totes. Per al present i també per al futur, per als pensionistes d'avui, i per a les generacions que ens precediran”, finalitza el diputat Ruiz de Pinedo.