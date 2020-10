GIHADISME

'Je suis prof' el nou lema contra el gihadisme

Milers de persones s'han concentrat aquest diumenge per tot l'Estat francès sota el lema "Je suis prof" per rebutjar el gihadisme islàmic després de la decapitació divendres passat a París d'un professor de secundària que havia mostrat caricatures de Mahoma a una classe de llibertat d'expressió. Les concentracions han estat convocades per organitzacions antiracistes i pacifistes per retre homenatge a Samuel Paty, el professor de Geografia i Història de 47 anys que va ser assassinat per un refugiat txetxè de 18 anys.

És el segon atac gihadista contra professors (els dos professors d'Història) de l'Estat francès en els darrers 5 anys. El 18 de novembre de l'any 2015, un professor d'història en una escola jueva de Marsella va ser ferit per tres homes que el van apunyalar diverses vegades. Els agressors van cridar consignes fent referència a Estat Islàmic.

Aquell mateix any un número de la revista en francès, 'Donner à l'Islam' portava en portada el titular 'França de genolls'. El pamflet gihadista cridava a denunciar l'educació a França atacant directament als professors als que consideren "enemics d'Al·là" per ensenyar el "secularisme". La revista dedicava sis pàgines a denunciar una escola que "imposa el corrent de pensament corromput per maçons i jueus". Una escola que conrea "la ignorància i la corrupció moral" i que debilita els nens "fins que en els seus més vils instints, siguin esclaus dels autèntics amos d'occident: els jueus corruptes". L'any 2018 un altre professor de París va ser apunyalat fins la mort per un alumne musulmà tot i que no va quedar demostrada la motivació gihadista de l'atac.