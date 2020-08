Lluita institucional

Sumem Banyoles planteja una reflexió sobre els usos de l’estany

La formació qüestiona alguns dels usos, que donen una mala percepció de l’estany i planteja una reflexió en el marc del debat del ple i arrel de les declaracions del Consorci de l’Estany sobre la necessitat d’augmentar-hi els controls i la vigilància

El Consorci de l’Estany, que formen els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, ha anunciat un increment de controls i vigilància amb la finalitat, sobretot, d’evitar el bany a zones no permeses.

Sumem Banyoles considera que determinats usos permesos a l'estany són contradictoris amb què sigui un espai natural com és la conca lacustre i provoquen que els visitants, i fins i tot els banyolins i banyolines, en alguns casos no siguin prou conscients de l’espai on es troben: un espai natural únic, sensible i delicat. Des de Sumem Banyoles es creu que cal més pedagogia i informació i menys multes i vigilància.

La candidatura entén que cal valorar la manca d’una piscina municipal com un agreujant de la problemàtica. Un equipament necessari a Banyoles, capital de comarca i que ajudaria a mitigar els incidents.

En aquesta reflexió es planteja el problema de "la mínima conscienciació en una part de les visitants a l’estany i alguns banyolins i banyolines és la clau per a Sumem Banyoles que ha exposat que caldria canviar per fer entendre que l’estany no és una simple acumulació d’aigua, sinó un paratge natural de gran valor, que cal cuidar i preservar."

Si bé la formació política es felicita perquè "hem avançat una mica amb la retirada de cotxes al front d’estany, però ens cal anar encara una mica més enllà: fent un aparcament més llunyà a l’estany, uns centres d'informació i rebuda/atenció que posi en valor l’entorn i la importància de relacionar-s’hi amb cura."

Insisteixen, des de Sumem Banyoles, que pretenen "alertar" locals i visitants que estant accedint a una zona especial i única, molt diferent d’una piscina o un parc urbà artificial i per tant se l’ha de tractar com a tal i tenir-hi molta cura.