Cultura popular

La Sirollada critica la privatització de la Festa Major de Tardor amb el concert de Stay Homas

La Sirollada ha denunciat a través de les seves xarxes socials el què consideren una privatització encoberta de la Festa Major de Tardor de Lleida. L'entitat afirma que la Regidoria de Festes està promovent un model de festa dirigit a enriquir les empreses privades, sense tenir en compte el teixit cultural i associatiu de la ciutat. En aquest sentit, lamenten que, avui dia, les associacions que participen habitualment de les Festes Majors encara no han rebut cap informació de la Paeria respecte a la gestió de les festes de la Tardor.

La plataforma cultural també demanarà al regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Ignasi Amor, que publiqui el cost que tindrà l'esdeveniment per les finances municipals, remarcant que cal apostar per grups, entitats i empreses locals.

La Sirollada també ha lamentat que avui dia, diverses entitats que participen habitualment en la promoció d'actuacions musicals i activitats culturals per la Festa Major de la ciutat, encara no sàpiguen en quin espai es podran ubicar ni quin suport tindran per part del consistori per tal de poder garantir l'oferta cultural de base.

Des del col·lectiu es demanen com pot la Paeria promoure aquest tipus de concerts quan les entitats locals encara no tenen cap mena d'informació.