La posició de la CUP davant l’acord del Gobierno amb la FEMP per la transferència dels romanents dels ajuntaments a l’Estat



La CUP-AMUNT ha denunciat avui l'aprovació de l'acord de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) amb el govern de l’estat espanyol que insta als governs locals a transferir els seus romanents a l'administració central, un fet que ofega i intenta buidar de competències als ajuntaments. Els anticapitalistes consideren que és una mostra més de la voluntat recentralitzadora de PSOE i Unides Podem, malgrat mantinguin la retòrica federal o confederal i que representa un atac directe a l'autonomia municipal i a la capacitat dels ajuntaments per donar una resposta ràpida a les necessitats de les persones.



L’aprovació de l’acord s'ha materialitzat amb els dotze vots del PSOE i amb l'abstenció d'UP. Tot i que aquests últims s'havien manifestat en contra, en darrera instància han facilitat la seva aprovació. La formació denuncia que no serveixen de res les engrunes en forma d'un retorn del 135% (35% entre els anys 2020-2021 i la resta a 10 anys) si no que consideren que cal un Decret que reguli aquesta mesura per donar eines als municipis i els permeti donar una resposta clara de rebuig.



La CUP sempre ha defensat l'autonomia local i per tant, la seva postura és clarament bel·ligerant en contra d'aquesta nova agressió a les hisendes locals i en demana no només la seva no implementació sinó, i alhora, la derogació de la LRSAL el més aviat possible.