LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana planificació per evitar la congestió permanent de l’entrada sud de la ciutat

· Els regidors de Guanyem expliquen que els veïns i comerciants de la zona es queixen de la manca d’informació sobre les obres

Aquest dimecres Guanyem Girona ha visitat els voltants de la part sud del carrer de Barcelona per parlar amb comerciants i veïns. El regidor de la formació i veí de la zona, Xevi Montoya, ha explicat que s’han trobat amb un consens sobre la “necessitat d’una reforma de l’entrada sud que sigui ambiciosa i que permeti canalitzar el creixement recent d’aquesta part de la ciutat”. Així, Montoya ha recordat que la concentració de grans projectes com la Clínica Girona, l’ampliació de l’Hipercor, l’institut Ermessenda, l’Esclat i el Leroy Merlin augmentaran considerablement el trànsit. Per aquesta raó, el regidor de la formació municipalista emplaça l’Ajuntament i la Generalitat a invertir-hi els recursos necessaris per evitar que les problemàtiques actuals es cronifiquin i ha subratllat la importància de convertir el carrer en una zona agradable per als veïns i deixar enrere la concepció de carretera. Montoya ha assenyalat, a més, que amb la decisió de situar el nou Trueta a la part sud de Salt també comportarà un augment del flux circulatori a aquest punt d’accés a Girona i que per tant el govern català té el deure de fer una proposta de millora.

Així mateix, el regidor de Guanyem ha explicat que les veïnes i veïns i els comerciants que viuen al voltant del carrer Barcelona coincideixen en la diagnosi d’alguns dels problemes. “Fa mesos que les diverses obres suposen un problema pel descans dels veïns durant tot el dia. Tenim constància també que en diverses ocasions els treballs s’han allargat fins més enllà de l’horari permès, les 11 de la nit, incomplint així l’ordenança de sorolls”, ha assenyalat el regidor, que ha explicat també que cap dels comerciants amb qui van parlar van ser informats per l’Ajuntament que el carrer Barcelona quedaria tallat durant més de dos mesos per obres.

Un altre aspecte que preocupa a les veïnes i veïns del carrer Barcelona és l’alliberament d’amiant a l’aixecar-se pols per l’enderroc de les antigues naus. Montoya ha explicat que en aquest punt els veïns amb qui ha parlat també es queixen de manca d’informació per part de l’Ajuntament. Fa més de deu anys que s’hi va detectar amiant i més recentment s’ha determinat que un 28% del carrer en conté. L’octubre passat el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, va explicar que la detecció de l’amiant “no suposa cap perill” i l’Ajuntament va indicar que serien els propis promotors els qui haurien de retirar-lo en els trams que hi edifiquessin. Tanmateix, Montoya ha recordat que el carrer Barcelona és un dels punts amb més contaminació acústica i ambiental de la ciutat.

Des de Guanyem consideren que el consistori gironí hauria de fer una campanya informativa per explicar detalladament l’estat de les obres, la situació de l’amiant i el futur urbanístic del carrer i de l’entrada sud de la ciutat. En aquest punt, la formació municipalista ha lamentat que des de 2016 està pendent que es faci públic un projecte sobre la replanificació urbanística de la zona que va de la rotonda de Mas Gri a l’Hipercor. “No hi ha hagut voluntat de parlar de possibilitats de futur amb la ciutadania i ens preocupa que la manca d’un projecte integral converteixi la reforma en una suma de pedaços que desemboqui en problemes a llarg termini”, ha reblat Montoya.

Pla de Palau-Sant Pau i la manca d’equipaments

Finalment, el regidor de Guanyem ha parlat del creixement del barri de Pla de Palau-Sant Pau els últims anys. “Girona fa anys que creix des d’Emili Grahit direcció a Mas Gri. En els últims deu anys hi ha centenars de gironins i gironines que s’han instal·lat a la zona del Migdia, dels Químics i ara del voltant de l’escola Marta Mata. Això contrasta amb la manca d’equipaments per un dels barris més poblats de Girona”, ha explicat Montoya. “El Centre Cívic de Pla de Palau-Sant Pau és l’equipament per al barri més al sud de la ciutat. Més enllà no hi ha res”, ha reblat. Així, Montoya ha recordat que les irregularitats publicades del cas Wellness podrien ser una “finestra d’oportunitat” per recuperar un equipament “imprescindible” per al barri.