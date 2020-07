Una monarquia espanyola cada vegada més antidemocràtica

Amb motiu de la visita a València de Felip VI i Letízia aquest 3 de juliol, un grup de persones vam coincidir en la recepció ciutadana als peus del museu de les Arts i les Ciències, amb la intenció de mostrar de forma pacífica davant els reis els valors republicans i el nostre rebuig a una monarquia imposada i corrupta.

Una vegada més, la repressió a la dissidència contra allò imposatha estat evident, també en els mitjans de comunicació que fan un periodisme obert i democràtic. Això sí, aquesta vegada afegint un tarannà discriminatori, arbitrari i violent per part de la policia, amb el resultat de dos ferits lleus, l'intent de segrest de senyeres republicanes i valencianes, escorcolls, arraconament i retenció de més d'una hora de 13 persones, amenaces de ser detinguts i traslladats a comissaria, i situacions surrealistes a la vegada que indignants, en ser segrestada durant més d'una hora la dolçaina que ens va regalar amb el cant dels Maulets, l'himne de Riego...., en ser vista per la policia com una eina perillosa susceptible de ser utilitzada contra els monarques.

Després de més d'una hora retinguts, ens varen traslladar, acorralats, fins a una eixida allunyada. El cap de l'operatiu ens va amenaçar de nou i ens va obligar a anar en direcció al poble de Nazaret, sota amenaça de ser detinguts, alguns van haver de fer un recorregut caminant de més de 4 km en sentit contrari, amb l'excusa de no xafar l'espai de seguretat (el recinte seguia amb un públic certament nombrós), donant-nos un tracte com si fórem delinqüents perillosos.