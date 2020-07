Un jutge accepta la petició de la fiscalia espanyola i suspèn el tercer grau de cinc presos polítics de l'1-O

El Jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 ha acceptat suspendre el tercer grau dels presos polítics de l'1-O arran del recurs que la Fiscalia Provincial de Barcelona (dependent del govern espanyol) va presentar ahir, de manera que avui ja no han sortit de la presó. Des del passat 14 de juliol, els cinc presos independentistes (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart , Raül Romeva i Joaquim Forn) anaven a dormir a la presó de dilluns a dijous. D'aquesta manera, els cinc presos tornen a passar al segon grau i no podran tornar a sortir ni tan sols per treballar o fer voluntariat perquè també els han anul·lat l'article 100.2.