Pallars Jussà es prepara per la segona campanya d’excavacions arqueològiques de la Guerra Civil

Un equip interdisciplinari de la Universitat de Barcelona intervindrà per segon any consecutiu el Cinglo Alt, al municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà), entre el 10 i el 19 de juliol de 2020. La campanya s’emmarca dins el Projecte Quadriennal de Recerca 2018-2021 atorgat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya “El Cinglo Alt: Arqueologia de la Guerra Civil al front del Pallars” i està dirigit per la Dra. Queralt Solé i Barjau (Universitat de Barcelona) i compta amb el suport de la Diputació de Lleida i de l’Ajuntament de Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

L’equip de recerca de El Passat Més Recent va iniciar les tasques sobre el territori a l’estiu de 2019 amb la primera campanya arqueològica, que va consistir en la prospecció de l’àrea anomenada Cinglo Alt, que correspon a la Cota 1081, a la Serra de la Casilla. El Projecte Quadriennal té l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre el Front del Pallars a través de l’estudi de les estructures i la materialitat bèl·liques que han romàs al territori durant més de 80 anys. Aquestes restes resulten una excel·lent font d’informació que sovint determina i constata fets que no apareixen reflectits a la documentació històrica.

“La materialitat és en sí un document històric que fins ara no s’ha tingut prou en compte en l’estudi de la contemporaneïtat”, afirma la Dra. Queralt Solé i Barjau, Investigadora Principal del grup de recerca de la Universitat de Barcelona. “A partir de l’estudi d’aquest patrimoni, fins ara poc analitzat des d’una perspectiva arqueològica i històrica, es vol ajudar a revaloritzar aquesta font de coneixement”, puntualitza.



Els diversos materials que es troben a les trinxeres de la Guerra Civil espanyola permeten definir els espais i els seus usos quotidians per així comprendre la realitat que allà s’hi va viure. De la mateixa manera, les estructures excavades permeten constatar si les ordres documentades de la rereguarda es duien a terme i quin va ser el desplegament real de cada bàndol sobre el territori.

L’excavació estarà dirigida per l’arqueòloga Laia Gallego, i l’equip que es traslladarà al Pallars Jussà està format per professionals provinents de l’àmbit de l’arqueologia, la història, la restauració, la documentació i l’antropologia, i estan especialitzats en la Guerra Civil espanyola. La seva tasca al Pallars Jussà anirà seguida de la feina de laboratori, que habitualment s’estén al llarg de l’any i que resulta essencial per destriar la informació obtinguda durant la campanya d’estiu.

Enguany, l’equip del Passat Més Recent organitza la roda de premsa de cloenda de la campanya d’excavació arqueològica el dissabte 18, a les 20 hores, a Gavet de la Conca (emplaçament encara per determinar). A la xerrada es faran públics els resultats de la intervenció i el l’evolució del Projecte Quadriennal de Recerca 2018 - 2021.