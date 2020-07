EL FOMENT (CULTURA I LLEURE)

Països Catalans. Entre tots ho farem tot! Joan Ballester i Canals, un home al servei del país

El 27 de juliol de 1980 va morir l'editor i activista cultural Joan Ballester i Canals (Barcelolna, 1913-1980). T al com vam explicar en aquest mateix blog, va ser un referent que el franquisme represalià per haver editat un mapa dels Països Catalans . Amb motiu del 40è aniversari de la seva mort, des d' El Foment de Girona hem volgut recordar-lo propagant a les xarxes socials imatges del mapa que ell tant va estimar i divulgar. En els següents enllaços podeu veure les fotografies i els missatges que molta gent ha compartit al Facebook, Twitter i Instagram mitjançant l’etiqueta #elfomentdelmapa.

I amb aquest escrit volem fer quatre pinzellades perquè tothom pugui recordar o descobrir mínimament la figura de Joan Ballester i Canals i la gran tasca que feu. Evidentment aquí només en fem un tastet, perquè caldrien moltes pàgines per resumir tota la feinada que va fer.

Malgrat la mort de Joan Ballester, la família va mantenir oberta la llibreria fins a principis dels anys noranta. Cal recordar que, de la mateixa manera que era un punt de referència per als independentistes de l’època, també va estar en el punt de mira del feixisme espanyolista i va patir diversos atacs i atemptats.

Després de la seva mort es va crear l'associació Amics de Joan Ballester i Canals que, encapçalats per Ermengol Passola, durant una bona colla d'anys van mantenir viu el seu record i la seva tasca divulgativa amb l'edició i difusió de diversos materials de conscienciació nacional.

L'any 2007 Òmnium Cultural va editar el llibre biogràfic Joan Ballester i Canals (1913 - 1980), escrit per Robert Surroca i Tallaferro. Val a dir que els exemplars d’aquest llibre de seguida es van exhaurir, i convindria fer-ne una reedició. En ell s'hi detallen moltes més iniciatives i campanyes en les que participà Ballester i Canals, com la difusió del Diccionari català-valencià-balear, els opuscles d'Edicions d'Aportació Catalana, etc. En l’article A la memòria de Joan Ballester i Canals, del mateix Robert Surroca, podreu descobrir altres aspectes de la trajectòria de Joan Ballester, com el seu pas per Palestra, la Unió Catalanista o Nosaltres Sols!