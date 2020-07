Relligar la nació

Mapes dels Països Catalans a les xarxes en homenatge a Joan Ballester

El Foment de Girona ha volgut recordar Joan Ballester i Canals, tenint en compte que avui fa 40 anys de la seva mort, i per això l'entitat ha pensat que una bona manera de tenir-lo present, és omplint la xarxa de mapes dels Països Catalans. "Són moltes les llars que encara conserven emmarcat algun exemplar del mític mapa comarcal que ell edità, i també en podem veure sovint en molts altres espais (despatxos, casals, bars i restaurants, aules, etc.), escampats arreu del territori. És per això que si en teniu algun a la vista, us convidem a fotografiar-lo i a compartir la imatge a les xarxes amb l’etiqueta #elfomentdelmapa".

Com diu, l'entitat gironina, el mític mapa d’en Ballester actualment és molt difícil d’aconseguir, però hi ha altres edicions de mapes dels Països Catalans, com l’editat per la Fundació Irla, que sí que es pot aconseguir fàcilment en espais com la botiga de Vilaweb , i que també es pot descarregar en molt bona resolució per Internet, en aquest enllaç de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Joan Ballester és tot un referent que ens cal reivindicar. Sota la consigna de ‘Entre tots ho farem tot’, ell i tota la seva família, van promoure moltes més campanyes i iniciatives en favor de la unitat dels Països Catalans. Us en podeu fer una idea en aquest escrit del web Memòria Nacional: “Onze de Setembre de 1966, Joan Ballester i Canals es premiat amb el seu text “Un sentit de país”, sota el lema Coratge i responsabilitat”.