Patrimoni

La CUP vol que es garanteixi la dignificació de tot el patrimoni tarragoní

La Candidatura d’Unitat Popular vol que es posi fil a l’agulla per preservar en bon estat tots els monuments que hi ha a Tarragona, que van més enllà del patrimoni romà, i arriben fins l’època contemporània.

En aquest sentit, les cupaires fan referència a la necessitat de preservar dos elements catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) presents al municipi, el poblat medieval dels Mongons i el Mas d’en Sorder. La CUP assegura que cap d’aquests BCIN compleixen els requisits que marca la Llei de Patrimoni de la Generalitat.

Per una banda, la llei preveu el deure de preservació i manteniment dels BCIN per part dels seus propietaris. En el cas del conjunt monumental dels Mongons, el propietari és la Generalitat, mentre que en el cas de Mas d’en Sorder, els propietaris són els promotors del PPU-43. Per altra banda, la llei també requereix l’obligatorietat de permetre la visita dels BCIN almenys quatre vegades al mes, menys en els casos en els que es justifiqui que no és possible. La CUP considera que el govern municipal hauria de fiscalitzar si hi ha motius que justifiquen que ara mateix cap dels dos BCIN siguin visitables i quins són aquests motius.

Pel que fa al deure de preservació i manteniment dels BCIN és evident que en cap dels dos conjunts patrimonials s’està complint la Llei de Patrimoni de la Generalitat, és més, el seu incompliment es preveu com una falta greu. Segons la CUP, no té justificació que la mateixa Generalitat incompleixi la seva pròpia llei patrimonial pel que fa als Mongons i, en el cas de Mas Sorder, la formació anticapitalista assegura que no és necessari tirar endavant el PPU-43 per garantir-ne la preservació, sinó que es tracta que llurs propietaris compleixin amb els deures i obligacions que comporten els BCIN.

Finalment, la CUP insisteix en la necessitat de vetllar per aquests dos béns patrimonials i insta al govern de Ricomà a preocupar-se per l’estat d’ambdós BCIN fer les passes necessàries per tal que la Llei de Patrimoni de la Generalitat es compleixi.