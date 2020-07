Anella Verda

La CUP Tarragona impulsa una sèrie de rutes per l’Anella Verda sota la premissa que “per salvaguardar s’ha de conèixer”

La Candidatura d’Unitat Popular va engegar la setmana passada la campanya “Protegim l’Anella Verda Gaià-Francolí” amb l’objectiu d’insistir en la definició i traçat real de l’Anella Verda de Tarragona i la necessitat d’articular un Pla Especial de Protecció. A més, les anticapitalistes van anunciar que organitzarien una sèrie de rutes per l’Anella Verda, sota la premissa que “allò que es desconeix no es valora i per salvaguardar s’ha de conèixer”.

La primera de les rutes arriba aquest divendres 17 de juliol al vespre sota el títol “Ruta pels cims de l’Anella Verda”. El punt de trobada és el Portal del Roser, a les 19h i cal portar calçat còmode, aigua, sopar i lot. Es tracta d’una ruta comentada per l’Oliva, Sant Pere, el Llorito i tornant al Camp de Mart.

La segona de les rutes està prevista pel 31 de juliol a les 19h per l’Horta Gran, des de la plaça Imperial Tàrraco, passant pel Camí del Francolí, el Camí de Riu Clar i l’Horta Gran, per tornar, de nou, al punt de sortida. Per apuntar-s’hi cal enviar un correu a tarragona@cup.cat.

La CUP veu en aquestes rutes l'ocasió perfecte per descobrir l’entorn natural de la ciutat i convida a tothom a participar-hi.