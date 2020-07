Català

La CUP Reus denuncia talls de subministraments il·legals part de l’empresa municipal Aigües de Reus

La Candidatura d’Unitat Popular titlla «d’extremadament greu» el tall d’aigua a les dotze famílies en situació de vulnerabilitat del Carrer Sant Magí de Reus. El regidor Edgar Fernández ha compartit un vídeo avui on alerta del perill que s’hagi fet en situació de pandèmia global, en ple estiu i a famílies amb menors a càrrec. Com a resposta, Fernàndez demanarà la convocatòria d’un consell d’administració extraordinari per tractar els protocols que s’estan seguint, tant de l’empresa municipal d’aigües com de Serveis Socials.

Davant la passivitat de Serveis Socials, Fernández recrimina que «no s’estigui oferint una alternativa i un pla de treball social a les famílies». Fernàndez també ha carregat contra l’empresa Aigües de Reus, per no informar a l’àrea de benestar social i efectuar el tall sense previ avís: «No entenem de què ens serveix tenir una empresa municipal d’aigües si no és per garantir els drets de les persones més vulnerables», ha exclamat.

En conseqüència, els cupaires asseguren que demanaran fer una revisió dels protocols que se segueixen des de l’empresa municipal i des de Serveis Socials per comprovar quins protocols han fallat i, si convé, elaborar uns protocols nous. Segons el regidor Edgar Fernández «és injustificable que en el context actual, es prioritzi el benefici habitual de l’empresa municipal i no la garantia de les persones i famílies més vulnerables, quan a més aquestes denuncien la falta d’atenció rebuda».