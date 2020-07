Festa Major

La CUP Reus critica la tardança del govern municipal a començar a preparar les Festes de Misericòrdia

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus portarà al proper ple del divendres 24 de juliol una moció en relació a la construcció d’un nou model de festes populars de la ciutat prenent com a punt de partida les Festes de Misericòrdia.

La Cup és conscient que la conjuntura d’aquest any 2020, marcada per la situació de pandèmia global, ha impactat fortament la celebració de festes populars i altres mostres de cultura arreu i la ciutat de Reus no n’ha estat excepció.

Segons Aleida López, membre de l’assemblea “la Festa Major de Sant Pere va presentar-se com un repte i és que calia fer una programació curosa amb les mesures sanitàries i alhora que mantingués l’esperit de festa i de comunitat però l’opció de confinar la major part de la programació habitual, a excepció dels actes estrictament religiosos, i focalitzar-ne la resta en el campanar, va deixar fora de les festes la major part de persones, especialment les que viuen en barris més enllà del nucli antic.”

La Candidatura manifesta que la situació imposada per la pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat mancances en aquest model de festes massa tancat en el Tomb de Ravals i enfocat a actes multitudinaris. En aquest sentit, Mariona Quadrada, també membre de l’assemblea exposa que “hem d’apostar per la descentralització del programa i les propostes de petit format són cabdals ja que ens permeten respectar les mesures sanitàries, però no només, ja que tenen el potencial d’arribar a moltes persones que potser no senten com a seu el model de festes actual”

De cara a les futures festes populars, les pròpies dels barris i en especial la Festa Major de Misericòrdia, no es poden seguir perdent oportunitats de repensar les festes de la ciutat en clau de cohesió de tots els barris, tant els més cèntrics i com els perifèrics. En aquest sentit, la regidora Marta Llorens defensa que “hem de repensar un nou model de festes popular a Reus que garanteixi la participació real tant pels agents culturals -populars o professionals- com per al públic i el poble de Reus.” Així mateix, també manifesta “que ja fem tard en convocar el Consell Municipal de Cultura per tal d’acordar un cartell d’actes per les Festes de Misericòrdia adequat a la situació actual sense fent-nos ressò dels lemes #culturasegura o #laculturaessegura.