eleccions 2020

La CUP prepara les eleccions amb espais de debat assemblearis

La CUP ha iniciat el debat amb la militància per tal d’articular el full de ruta de la formació de cara a les properes eleccions autonòmiques. Per aquest motiu i com a primer pas, s’han convocat espais de debat assemblearis, oberts a tota la població, per tal de compartir i analitzar la proposta política de la candidatura amb militància, organitzacions que hi donen suport i ciutadania.

La CUP vol posar en valor l’assemblearisme i la participació com una fortalesa de l’organització i una condició imprescindible per a construir una proposta política sòlida, il·lusionant i enfortida de manera conjunta. Per això, s’han convocat catorze assemblees, aquesta setmana i la vinent, a diferents indrets del territori, per tal de garantir un debat en profunditat i les mesures sanitàries partinents.

La formació llegeix aquestes eleccions autonòmiques com una nova oportunitat. Consideren que la crisi econòmica i social, agreujada per l’emergència sanitària de la Covid19, s’ha sumat a una crisi política i de sistema que ha afectat el país durant els darrers anys. Plantegen, doncs, que aquests comicis siguin un punt d’inflexió i treballen una proposta que pugui esmenar per complet l’status quo des d’eixos imprescindibles com la solidaritat antirepressiva i internacionalista, la democràcia, la defensa de la vida, la sobirania nacional i l’independentisme.