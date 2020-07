La CUP Ponent insisteix en prendre mesures econòmiques i socials valentes amb urgència

Mesures econòmiques i socials: Apostar per un Ingrés Universal de Confinament (veure proposta). Atesa la manca de voluntat polítics dels diferents governs per dur-la a terme, entre tant cal garantir tant el 100% de sou en cas d'ERTO com el seu cobrament sense demora i aprovar una prestació del SOC que complementi la baixa per Covid fins al 100% del sou, així com ajuts específics a les persones i empreses dels municipis sota confinament que vegin aturada la seva activitat. Igualment, reclama la suspensió del pagament dels lloguers dels habitatges administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la dels subministraments bàsics (llum, aigua i gas), així com exigir la suspensió dels desnonaments en aquests municipis. Dotar els ens locals dels fons per oferir recursos residencials als treballadors temporers confinats. Regularització d’aquelles persones en situació administrativa irregular. Impulsar controls d’Inspecció de Treball, especialment sobre la intermediació d’ETTs amb l’objectiu d’evitar vulneracions de drets socials i laborals. Ampliar els supòsits de la prestació relativa a autònomes i persones vulnerables, i condonació de les quotes d’autònomes i PIMES mentre durin les mesures de confinament. Exigir la intervenció en el mercat agroalimentari, amb mesures que corregeixin la política de preus que afavoreixin la pagesia familiar i reforcin la sobirania alimentària catalana, amb desobediència a la PAC i al Ibex35.