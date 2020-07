Antimilitarisme

La campanya Banca Armada i mutualistes denuncien les inversions de Mutua Madrileña en el negoci de la guerra i les fronteres

Amb motiu de la Junta General Ordinària del Grupo Mutua Madrileña, la campanya Banca Armada ha denunciat aquest matí les inversions que aquesta mútua porta a terme en el negoci de la guerra i les fronteres. En concret, i durant l’any 2019, Mutua Madrileña va invertir 3.283.600 € en Indra, empresa espanyola que dedica al voltant del 27% de la seva producció a desenvolupar electrònica militar, simuladors de vol i sistemes de tir i de defensa electrònica.

Avui, i per primer cop, algunes persones mutualistes han participat en l’acció de denuncia de les inversions de Mutua Madrileña en el sector armamentista i de seguretat fronterera.

Les mutualistes han adreçat una carta al president del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, per demanar que deixin de finançar la indústria de l’armament i retirin les seves inversions a Indra Sistemas SA. Tal com expliquen les mutualistes en les seves cartes, Indra aconsegueix grans contractes públics que consumeixen ingents quantitats dels pressupostos estatals i europeus, sent el Ministeri de Defensa espanyol un dels seus clients principals. L’empresa participa en el programa de les Corbetes Avante 2200 de Navantia destinades a l'Aràbia Saudita, país que lidera la coalició en la guerra contra el Iemen. D’altra banda, l’empresa també es lucra amb la militarització de les fronteres que té un impacte en els drets fonamentals de les persones refugiades, que fugen de la violència en territoris en situació de conflicte armat, com és el cas del Iemen.

Indra és una de les empreses més protegides de l'Estat Espanyol, amb una taxa de creixement de vendes del 455% durant el període 2006-2015. L'empresa copa el 19,4% de les vendes de defensa en el sector de vehicles terrestres, domina les vendes de defensa en el sector espacial i acumula un 38,6% de les vendes de defensa en el sector de míssils –que li van reportar uns 66 milions d'euros l’any 2016–, a més de ser present en els sectors naval, aeronàutic i, també en l'electrònic-informàtic, on acapara prop de la meitat del total de les vendes de defensa i la major part del manteniment i modernització de l'electrònica de múltiples programes d'armament.

Les mutualistes que han mostrat avui el seu rebuig a les inversions de Mutua Madrileña han destacat que Mutua Madrileña “ha de deixar d’invertir en empreses que es lucren del negoci de la guerra i que ha d’incloure en la seva política d’inversions una clàusula que prohibeixi que es puguin tornar a portar a terme inversions d’aquest tipus”.

Aquesta acció s’emmarca en la campanya d’accions de la campanya Banca Armada a les juntes generals de les principals entitats financeres espanyoles que culminarà el pròxim dijous 23 de juny amb el llançament del nou informe sobre la banca armada espanyola que analitza per primera vegada les inversions en la indústria de la guerra per part d’asseguradores i fons de pensions.



Podeu llegir aquí el text de les cartes dirigides al president i membres del Consell d’Administració de Mutua Madrileña.

Sobre la campanya Banca Armada

La campanya està formada actualment per nou organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC, FETS, Fundació Novessendes i la Fundació Finanzas Éticas- que tenen com a objectiu denunciar els vincles de les entitats financeres amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org