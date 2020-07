Català

L'OCB organitza una "Setmana pels Drets Lingüístics"

Serà entre el 17 i el 25 d'aquest mes de juliol amb l'objectiu de reivindicar l'ús de la llengua catalana i mostrar el rebuig ciutadà a la sentència del Tribunal Suprem espanyol que obliga les administracions amb llengua catalana a relacionar-se entre si en castellà. Així com també per recaptar fons per posar en marxa diverses iniciatives en favor dels drets lingüístics i donar suport a la internacionalització del cas de Paula Rotger