L'OCB impulsa la Rosa dels drets lingüístics com a gest simbòlic de solidaritat amb les víctimes de discriminació per raó de llengua

En el marc de la 'Setmana pels Drets Lingüístics' que organitza l'Obra Cultural Balears (OCB), l'entitat ha demanat als seus socis i amics, a la ciutadania en general i als representants polítics que llueixin la Rosa dels drets lingüístics com a gest simbòlic de solidaritat amb les víctimes de discriminació per raó de llengua.

El pin es pot adquirir a les diverses delegacions de l'OCB, a diferents taules durant el #DiadelLlibre a #Palma, i a Can Alcover. A més a més, també se'n poden adquirir a l'Espai Mallorca Barcelona, i d'altres punts de Tarragona encara per concretar. També podeu consultar la major part dels punts de venda a la imatge que acompanya aquest text.

Per mor del confinament, el dia de #SantJordi no es va poder celebrar i es va posposar a dia 23 de juliol. Enguany l'organització serà diferent i hi haurà parades de llibreries a Plaça Major, Plaça d'Espanya, Plaça Fleming, Carrer Blanquerna i Plaça Patins.

L'OCB ha organitzat una #glosada, a les 18.30 hores, amb Maribel Servera i Miquel Àngel Adrover, i a les 20.00 hores un concert en solitari de Joan Xanguito.

Segons l'OCB, «els objectius de la 'Setmana pels Drets Lingüístics' són: donar a conèixer i reivindicar els drets de les persones que volen usar la llengua catalana; reivindicar el dret de tots els ciutadans de les Illes Balears a conèixer i usar la llengua catalana; denunciar les vulneracions dels drets de les persones que volen usar la llengua catalana; mostrar el rebuig ciutadà a la sentència del Tribunal Suprem espanyol que obliga les administracions amb llengua catalana a relacionar-se entre si en castellà i recaptar fons per posar en marxa diverses iniciatives en favor dels drets lingüístics i donar suport a la internacionalització del cas de Paula Rotger».