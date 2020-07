lluita institucional

Guanyem Badalona reclama que l’ajuntament incentivi econòmicament sector cultural de la ciutat

Guanyem Badalona exigirà aquesta tarda al govern municipal que clarifiqui els pressupostos de Cultura i els dediqui a la reactivació econòmica del sector. El món de la cultura ha patit una davallada d’ingressos gairebé total des de l’estat d’alarma, i això ha afectat especialment a artistes emergents que depenien de la seva activitat continuada per sustentar-se econòmicament. Aquesta tarda el govern i els grups de la oposició celebren una reunió informativa de l’àmbit d'Educació i Cultura. En aquesta reunió, després de la polèmica per la cancel·lació dels concerts de la festa major d'agost, s’espera que el govern del PP hi expliqui les converses amb les entitats de cultura de la ciutat.

L’agrupació de Dolors Sabater va contactar amb la Comissió de Festes de Badalona, i amb diversos agents culturals de la ciutat. Arrel d’això reclamaran al govern municipal que doni us als diners que estaven destinats a cultura i faci un pla de reactivació del sector cultural badaloní, amb actes d’incentivació en que es garanteixi la presència d’artistes locals. “els artistes i el món de la cultura també necessita menjar. Hem de reactivar el sector cultural econòmicament” declara Toni Flores, regidor de Guanyem Badalona.

A més, Guanyem Badalona en Comú reclama que s’escoltin les propostes de la Comissió de Festes de Badalona de celebrar diversos concerts en recintes tancats a l’aire lliure, amb músics emergents. El grup municipal valora que hi ha prou pressupost a cultura per celebrar concerts arreu de la ciutat i recorda que es poden celebrar amb totes les mesures de seguretat contra la pandèmia.