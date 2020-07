Covid-19

Guanyem constata l’alarma en els serveis socials de Badalona durant l'assistència a l'IMV

Aquest dimecres Guanyem Badalona ha tornat a obrir l’Ateneu Carme Claramunt al Passeig de la Salut. Fa tres setmanes que van començar a assistir a persones per fer la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital. Crítics amb el govern d’Albiol, el Grup Municipal de Guanyem Badalona va tenir la iniciativa quan va saber que l'ajuntament no ofereix serveis d’assistència a les persones sense mitjans per demanar l’IMV. Diverses entitats de la ciutat ja han començat a treballar en el mateix sentit per poder assistir en la tramitació d’aquesta prestació.

En les tres setmanes que han obert l’Ateneu els membres de la organització han pogut fer gairebé cent assistències i constaten els diversos problemes que té tant la prestació de l’Ingrés Mínim Vital com els serveis socials a Badalona. El tràmit de l’IMV pot ser difícil, especialment per les persones que tinguin una situació familiar més complexa. “Hem contactat amb moltes famílies que s'han quedat sense feina durant el confinament i s'han trobat en una situació de pobresa molt de pressa”. Són crítics amb un mal planejament per part de l'estat de l’Ingrés, i del fet que no hagin posat més recursos al servei de qui el necessita.

L’Ingrés Mínim Vital és vigent des de principis de juny, i a Badalona no es disposa de cap servei públic d’assistència per la seva tramitació. Segons comenta la portaveu Nora San Sebastián, l’ajuntament hauria de posar molts més recursos a Serveis Socials, per atendre totes les situacions d’emergència vital que s'estan vivint. “Albiol parla només de la policia i evitar ocupacions posant planxes metàl·liques, però no dóna solucions per resoldre la pobresa i la manca d’habitatge”.