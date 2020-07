Espanya és client des del 2015 del Grup NSO (empresa creadora del software que ha espiat a polítics catalans)

Els telèfons mòbils de diversos polítics catalans, inclòs el del president del Parlament Roger Torrent, van ser monitoritzats amb programari espia (Pegasus) elaborat per NSO Group, una companyia israeliana que ven eines de vigilància i pirateria a governs de tot el món, segons va informar els mitjans The Guardian i El Pais. Un ex empleat de NSO ha explicat que el govern espanyol és client de NSO des del 2015. "En realitat estàvem molt orgullosos d'ells com a client", ha declarat l'exempleat. "Finalment, un estat europeu".

Jordi Puigneró, que va exercir abans de ser conseller càrrecs relacionats amb la ciberseguretat i el col·laborador de Carles Puigdemont, Sergi Miquel, que és el director tècnic de el Consell per la República també figuren a la llista de líders polítics catalans el terminal mòbil hakejat amb el programa Pegasus. L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el membre de l'Assemblea Nacional catalana (ANC), Jordi Domingo, i el regidor d'ERC a Barcelona Ernest Maragall també van poder ser espiats gràcies al programari desenvolupat per la companyia israeliana NSO Group, que només ven els seus programes a governs i cossos policials.

Des de sempre l'espionatge ha estat una activitat molt utilitzada pels diversos governs espanyols. Des dels governs del PP amb la 'policia patriòtica' del ministre Jorge Fernàndez Díaz a governs del PSOE amb Josep Borrell passant pel CNI i l'espionatge polític de 'tota la vida'. De fet,encara no fa un any, Josep Borrel utilitzava les ambaixades espanyoles per espiar l'acció exterior de la Generalitat.