moviment veïnal

Els moviments veïnals de Barcelona impulsen un manifest contra el pacte de ciutat de l'Ajuntament

Organitzacions socials, veïnals i ecologistes de Barcelona han impulsat el manifest "Pacte per Barcelona", que està obert a adhesions d'entitats i col·lectius, que el poden signar a través d'aquest enllaç.

En el manifest apunten "que la magnitud de la crisi actual exigeix polítiques clares i concretes i no grans intencions generals ambigües que no comprometen ni indiquen les prioritats polítiques que han de marcar l’acció del govern en els pròxims 18 mesos, objectiu que es va marcar el Pacte. El document final parteix d’una diagnosi errònia, ja que no fa cap anàlisi crítica del model econòmic que està en la base de les desigualtats creixents a la ciutat i la crisi sistèmica social, econòmica i ambiental prèvia a la pandèmia. Tampoc se situa en la nova realitat que ha obert la situació actual, que sembla interpretar-se en el document com a un parèntesi. Ni reconeix l’alt grau de vulnerabilitat de la ciutat davant crisis globals com l’actual, la crisi financera del 2008, o l’emergència climàtica i energètica".

Veuen que el Pacte de l'Ajunta, manté la narrativa de les últimes dècades sobre el model d’èxit econòmic de la ciutat vinculat a grans capitals financers i multinacionals, sense plantejar cap canvi estructural i com si les esferes econòmica, social i ambiental fossin planetes independents. Nega les conseqüències d’un model que ha vingut configurant les decisions polítiques en inversions i infraestructures, en l’ampliació de desigualtats, la desaparició del teixit econòmic i social, l’atur i la precarietat laboral, la crisi de l’habitatge, la contaminació i les altes emissions de gasos d’efecte hivernacle, la crisi de la mobilitat i dels residus i el manteniment del control multinacional sobre els recursos estratègics com l’aigua, l’energia i l’alimentació. Tampoc aborda les conseqüències més dures d'aquest model sobre grans capes de població vulnerable i aposta per mantenir acríticament una col·laboració públic-privada quan acabem de viure la tragèdia de les residències de gent gran.

En aquest manifest, exposen que les propostes que han presentat aposten per una transformació profunda i necessària de l'estructura econòmica, social i política de la ciutat per revertir el model actual. No les trobem recollides. Així doncs, continuarem treballant per ampliar les aliances socials i en diàleg crític, permanent i constructiu, amb el govern i les forces polítiques. Per una ciutat on la vida de les persones i el planeta estiguin en el centre.