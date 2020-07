Ni presos ni exiliats

El president d’Òmnium Cultural recorda a l’Estat espanyol que “mai decidirà qui és el president”

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest divendres davant de les portes de la seu nacional l’entitat que l’Estat espanyol “mai decidirà qui és el president d’Òmnium”. “No renunciarem a seguir lluitant, la presó mai serà el límit”, ha afirmat després de més de 1.000 dies empresonat per defensar els drets fonamentals. El retorn de Jordi Cuixart a la seu de l’entitat a Barcelona ha estat marcat per un emotiu retrobament amb els membres de la junta nacional i territorials i, en especial, amb el vicepresident, Marcel Mauri, amb qui ha tornat a entrar al despatx de president després de gairebé tres anys empresonat. “Durant més de 1.000 nits, el que m’ha donat tota la força era tenir clar que estava a la presó com a president d’Òmnium, i que sortiria de la presó sent el president. Avui no he sortit de la presó, però sóc davant d’Òmnium per seguir exercint de president”, ha sentenciat, abans de donar les gràcies a tots els que, durant aquests gairebé tres anys, li han donat força: “sense l’exemple del Jordi Porta, sense l’exemple de la Muriel, dels fundadors i sense l’exemple de tots vosaltres, homes i dones lliures que heu deixat de tenir por, jo no hagués pogut resistir ni un dia a la presó”.

Cuixart també ha assegurat que “ha estat un orgull enorme estar a la presó i seguir-hi estant per defensar els drets i les llibertats”, i ha advertit a l’Estat espanyol que “Ho tornarem a fer”. “És una qüestió de dignitat, de coherència, el que volem fer és seguir votant, volem exercir els drets fonamentals i ho farem tantes vegades com faci falta”, ha dit. I davant del “dilema entre obeir lleis injustes o exercir drets fonamentals”, el president d’Òmnium ha declarat que el conjunt de l’entitat sempre estarà al costat dels drets fonamentals: “en aquelles llargues tardes a la presó de Soto del Real, amb aquell fred, vàrem veure com la Guàrdia Civil entrava a Òmnium fent escorcolls com feia en l’època de la dictadura. El fet de poder estar avui aquí i veure que vàreu resistir, això em va donar molt coratge”.

Cuixart també ha volgut tenir un record per a les víctimes de la Covid-19 i el moment difícil que s’està vivint a nivell mundial. Enfront d’això, s’ha mostrat convençut que la societat tornarà a respondre amb les lluites compartides: “davant d’aquesta pandèmia que és una crisi sanitària, econòmica i social, no tinc cap dubte que els catalans i les catalanes lliures, haguem vingut d’on haguem vingut, i parlem la llengua que parlem, no farem ni un pas enrere. Resistir és vèncer”.