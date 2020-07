El pla per al setembre: el Departament fa veure que fa alguna cosa

Avui s'ha presentat el document elaborat pel Departament de Salut i Educació aprovat pel PROCICAT. S'ha confirmat el que ens han anat anunciant aquesta setmana a la mesa sectorial i a la paritària de salut: no hi pla B.



Tot el document i les instruccions que s'han enviat als centres es basen en una premissa que no es pot, malauradament, donar per certa, que els infants no encomanen la COVID-19. Es parla de grups estables que seran una segona família, quan en realitat les famílies estaran escampades per tots els grups dels centres que, per tant, estaran interconnectats. Aquest pla només pot ser segur, atès que les ràtios poden arribar a 25 i 30, si l'alumnat no és un vector de contagi.



En la paritària de salut ja vam manifestar des de la part social que la solució era fer grups més petits, amb ràtios més baixes, i que necessitàvem EPIs. No podem donar per bones les mascaretes quirúrgiques o higièniques perquè sabem la dificultat de mantenir les distàncies fins i tot amb ràtios més reduïdes. Avui, en roda de premsa, el conseller ha arribat a dir que els treballadors i treballadores hauríem de portar els EPIs de casa. Amb les informacions que tenim a dia d'avui, encara són necessàries les mascaretes FFP2 i les pantalles facials. Ens reservem el dret d'anar a inspecció del treball si la situació sanitària no confirma les hipòtesis del Departament de Salut, que permeten un estalvi de professorat que, des d'USTEC·STEs, vam quantificar en 44.500, dels quals el Departament d'Educació només en pensa contractar 3.200 docents amb nomenaments extraordinaris i 1.800 dotacions de personal d'atenció educativa.



La pèrdua pedagògica que pot significar el pla actual que demana reduir especialistes, tant a primària com a secundària, per arribar als ja famosos grups estables, no quedarà compensada, ni molt menys, per aquestes 3,200 dotacions que aniran destinades a “que no hi hagi sobreràtio”.



Si la premissa primera, que l'alumnat no encomana, no es compleix, ens veurem abocats a la improvisació quan haurem tingut sis mesos per preparar-nos. Ho vam preguntar a la mesa sectorial i ens van respondre: no hi ha pla B. Ni tan sols han acceptat la nostra antiga proposta, que avui té més lògica que mai, de tenir infermeria escolar. S'han limitat a tirar una moneda a l'aire. Esperem que surti cara, però si surt creu ho denunciarem allà on calgui.



USTEC·STEs no renunciarà, com sí que ha fet el Departament, a la seva responsabilitat.

USTEC·STEs (IAC), 3 de juliol de 2020.