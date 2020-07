El Casal Cultural Panxampla de Tortosa programa activitats culturals aquest juliol

El casal cultural Panxampla ha programat quatre activitats culturals per este juliol. Amb estes activitats des del casal volen demostrar el seu compromís amb la cultura i col·laborar amb el sector.

Amb esta voluntat impulsen un juliol cultural. Per donar suport al món de la cultura que ha estat un dels més castigats per l’actual crisi del Coronavirus i també, dels més oblidats per les diferents administracions. I ho fem apostant per activitats al carrer que és on la cultura adquireix la seua màxima expressió.

En total quatre activitats gratuïtes, totes elles a la plaça dels Dolors davant de la biblioteca municipal:

- Divendres 10 de juliol a les 21,30 hores el documental Insurgenzia. Presentat per les autores Virginia Senosian i Juan Luis Napal. Un documental sobre la repressió a l’estat espanyol, on apareixen entre altres el raper Pablo Hasel de Lleida.

- Dissabte 18 de juliol a les 20,00 hores actuació musical amb Miquel del Roig, cantautot com es defineix ell mateix, que barrejarà cançons pròpies, populars i adaptacions que ens farà passar una estona divertida, on podran xalar grans i menuts/es.

- Divendres 24 de juliol a les 20,00 hores tindrem una actuació circense. Amb el duo Nona i Rafa que ens oferiran acrobàcies, equilibris, contorsions i clown combinats en un espectacle apte per totes les edats.

- Divendres 31 de juliol a les 20,00 hores, hi haurà titelles amb la companyia Títeres desde abajo i l’espectacle Ni Pío. Un espectacle amb titelles i música en viu per tots els públics.

Es tracta de la companyia que va ser denunciada per l’Ajuntament de Madrid per presumpte enaltiment del terrorisme per l’espectacle «La bruja y don Cristóbal».

La cultura a Tortosa, a l’Ebre i al nostre país no és una prioritat. A Catalunya es dedica un 0,6% del pressupost a Cultura pel 2% que es dedica a Europa de mitjana. En els darrers 10 anys la inversió en cultura s’ha reduït en un 40%. Una situació semblant tenim a Tortosa, on les activitats culturals disten molt de ser les pròpies d’una ciutat que hauria ser referència ebrenca i punt de trobada dels Països Catalans.

Des del casal popular Panxampla sempre s'ha defensat l’activitat cultural. És una eina de cohesió social i un model d’oci enriquidor que permet ampliar l’esperit crític i reflexiu.

També us anima la ciutadania a assistir per recolzar el món cultural i recuperar els carrers. També demanem a les persones assistents que actuen de manera responsable, respectant les mesures que l’organització adoptarà per seguir les recomanacions sanitàries.