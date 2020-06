Un any contracorrent

Un any després de constituir-se l’actual ple de l’Ajuntament del Vendrell, el grup municipal de Som Poble-ERC hem demostrat la capacitat de treballar en equip i de forma col·laborativa. Som una coalició de dues forces polítiques amb visions diferenciades en molts àmbits, però treballem plegades per fer propostes concretes i avançar en la solució dels problemes del municipi. I també ho hem fet cercant una col·laboració àmplia amb la resta de grups municipals.

A proposta de Som Poble-ERC l’Ajuntament ha acordat durant aquest any crear una taula per tractar la pobresa energètica, declarar el Vendrell municipi feminista; aprovar un protocol contra la violència de gènere; honrar la memòria dels vendrellencs reclosos als camps d’extermini nazis; redactar un reglament de Festa Major participatiu o estudiar el model més eficient i sostenible de neteja viaria del municipi, entre altres mesures.

També s’ha avançat cap a un Ajuntament més eficient i transparent amb l’aprovació de les nostres propostes sobre el codi de conducta i bon govern municipal; la creació de la figura del Síndic del ciutadà; la modificació del reglament orgànic municipal en temes com igualtat de gènere, participació ciutadana o la digitalització de l’administració i amb l’acord de respectar la independència i pluralitat política dels mitjans de comunicació municipals.

Fer política és escoltar, proposar, discutir i acordar mesures per avançar. Vist el posicionament de la resta de grups municipals ens toca fer-ho des de l’oposició. Sense deixar de ser crítics en un any hem aconseguit aprovar amb l’equip de govern i la resta de grups prop de 40 mesures en favor del municipi. El temps dirà si aquest govern vol i és capaç de tirar-les endavant. En molts casos veiem que no avancen i alhora patim el menyspreu sistemàtic del govern cap els grups de l’oposició.