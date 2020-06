lluita sindical

La secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical impulsa la campanya #NOSOMUNASÚPERDONA

La secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical posa en marxa la campanya #NOSOMUNASÚPERDONA a través d’una imatge interactiva, una dona multitasca on cada objecte representa una professió o rol de gènere i quina és la seva demanda (missatge interactiu, que es difondrà a la seva pàgina web i a les xarxes socials, animant a totes les dones a què comparteixin les seves vindicacions socials i laborals al FB, Twitter i/o IG..

Les dones sofrim desigualtats des dels primers moments de les nostres vides. Una bona educació afectiva i sexual és importantíssima per trencar amb tots els estereotips i rols de gènere existents. Hem de reivindicar més mesures de conciliació, una coresponsabilitat 50-50, igualtat salarial, acabar amb els sostres de vidres, els terres enganxosos, la feminització de la pobresa...

Aquesta crisi sanitària, econòmica i social, causada per la COVID-19, ha deixat ben patent que els treballs essencials estan fortament feminitzats. Segons dades de les Nacions Unides (ONU), a tot el món, les dones suposen el 70% de les persones que treballen a l’atenció pública en els serveis socials i de salut; són el 86% de les persones que treballen a les residències geriàtriques; el 70% de personal que treballa a les farmàcies; el 90% de les netejadores d’empreses, hotels i llars, i el 85% de les que treballen a les caixes registradores dels supermercats.

Durant aquest confinament s’ha abocat la dona a estar a casa seva exercint teletreball i cuidant de la casa i dels fills/es o de familiars al seu càrrec. El pes de les cures i de la llar ha tornat a recaure sobre elles i no se les ha valorat. Les dones que han sortit a treballar per ser aquest el seu treball essencial, ho han tengut molt difícil a l’hora de conciliar. I moltes altres han sofert ERTO a les seves empreses i difícilment poden arribar a final de mes.

Queden moltes qüestions pendents per què la IGUALTAT entre dones i homes sigui real. Des de la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical les volem visibilitzar i reclamar que els diferents govern, estatal i autonòmics, hi posin solució: la coresponsabilitat 50-50; la universalitat i gratuïtat de l'etapa 0-3; més dones als òrgans de decisió de les empreses; la igualtat salarial; acabar amb la feminització de la pobresa; revalorar la feina de les dones al medi rural; més presència de dones a les professions vinculades a l’STEM; fomentar la coeducació, l’educació emocional i una educació afectiva i sexual basada en el respecte a la llibertat de decisió i d'expressió de les altres persones; més presència de dones referents als llibres de text, a les diferents activitats de divulgació i als mitjans de comunicació; posar en valor la feina de cures. Són necessàries més mesures de conciliació; acabar amb l’escletxa de gènere a les pensions; la ratificació del Conveni 189 de l'OIT, per part del Govern; i polítiques públiques que posin la vida al centre.