Corrupció

La FAVB: "El contracte a Ferrovial i la continuïtat del saqueig a la sanitat pública"

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ha qüestionat l'adjudicació per via d’urgència a l’empresa Ferrovial Servicios del servei de seguiment dels casos de Covid-19 per 17,7 milions d’euros per part del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Considera que "és una nova mostra que la “nova normalitat” té més a veure amb la “vella anormalitat” que amb un plantejament seriós de la política sanitària a Catalunya".

Argumenta que el sistema sanitari català, que ha hagut de suportar el gruix de la crisi sanitària provocada per la pandèmia, porta molts anys afeblit per dues dinàmiques que han condicionat el seu desenvolupament: les retallades pressupostàries i l’externalització de serveis cap a grups privats.

Sobre aoxò, apunta que política es manté en la fase actual, tal i com mostra la generosa i injustificada retribució a les empreses privades que han intervingut en l’atenció a malalts de Covid, com és el cas d'aquesta privatització sense cap concurs públic d’un servei essencial per fer front a les següents fases de la pandèmia. Se segueixen desviant molts recursos al sector privat mentre no es garanteix un finançament i una estructura adequada a la xarxa pública, que és l'única que garanteix realment la sanitat universal.

El seguiment de la propagació del virus és una tasca que correspon a l’administració pública, en la qual ha de jugar un paper crucial l’Atenció Primària a la qual se li ha de dotar dels recursos adequats.

Considera que és molt important assenyalar la frontera entre la necessitat d’aquest seguiment i els principis que atorguem en una societat democràtica a la preservació de la privacitat de les dades personals. En aquesta línia remarca que "és preocupant la facilitat amb què l’equip d’assessors de la Generalitat aposta des del primer moment pel control digital, fins a l’extrem d’aconsellar un passaport d’immunitat".



L'entitat veïnal veu que no és una decisió tècnica, i per tant afirma que "és una opció política que en tot cas requeriria d’un consens profund en la nostra societat. És inadmissible que se segresti aquest debat i que directament s’adjudiqui aquest rastreig a una empresa privada. Una empresa sobre la qual, pel seu passat ple de corrupció, de cap manera podem dipositar la confiança sobre la correcta gestió de les nostres dades personals".

Ewcorda que Ferrovial, el grup empresarial controlat per la família del Pino, és el mateix grup que ha estat considerat culpable del finançament il·legal de CDC a través del Palau de la Música. La sentència definitiva del cas Palau, que ha passat desapercebuda en plena crisi sanitària, deixa clara la connivència de l’empresa amb els saquejadors del Palau i amb Convergència Democràtica, i veu provat que el partit va cobrar 6,6 milions d'euros en comissions il·legals de Ferrovial a canvi d'adjudicar-li obra pública, camuflant els pagaments com a contractes de patrocini del Palau. És també l'empresa a qui s'ha prorrogat el servei del 061. Sembla que hi ha amistats i relacions intolerables de llarga durada.

Al llarg de tots aquests mesos angoixants, al costat del sacrifici i l’esforç de moltes persones que treballen als serveis sanitaris i d’atenció a les persones, hem pogut constatar les disfuncions i les mancances estructurals del sistema de salut i l’assistència a la gent gran. No és casualitat que sigui a Madrid i Catalunya on aquests problemes han estat més aguts, ja que són les dues comunitats on fa més temps que es combinen retallades a la sanitat pública i promoció de grups privats.

Demana la necessitat d'una rectificació, "cal enfortir i dotar d'una organització coherent els sistemes públics de salut i d'atenció. Tot el contrari de privatitzar serveis com l'esmentat. Exigim la revocació d'aquest contracte escandalós i la provisió dels recursos necessaris al servei d'Atenció Primària".