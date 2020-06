covid-19

La CUP Reus proposa la creació de la Taula d’Economia Social i Solidària

Arran de les conseqüències socials i econòmiques evidenciades amb la crisi de la Covid-19, la Cup de Reus creu més necessari que mai impulsar un model econòmic alternatiu a la ciutat. Concretament, el grup cupaire proposa la creació d’una Taula d’Economia Social i Solidària constituïda en un primer moment pel pol cooperatiu de Reus, les botigues de Comerç Solidari i altres establiments i iniciatives locals amb un model similar. Fa unes setmanes la proposta va ser recollida amb bons ulls pel regidor d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Reus i aquest dimecres es presentarà amb detall a la conferència que organitza la Cup de Reus «Que no ens robin la vida».





L’Economia Social i Solidària és un model que prioritza cobrir les necessitats de la ciutadania amb valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat o la participació, abans que el benefici econòmic. La Candidatura d’Unitat Popular considera la Taula d’ESS com un pilar de transformació social, que impregni tots els sectors econòmics de la ciutat i afavoreixi un teixit empresarial sòlid, sobirà i de gran valor social. En aquest sentit, els cupaires insisteixen en la importància de «posar la vida al centre» i de «no deixar enrere ningú».





La proposta té l’objectiu d’impulsar polítiques municipals que afavoreixin el desenvolupament d’aquesta ESS, fomentar iniciatives que resolguin les necessitats de la ciutadania i el teixit econòmic, així com promoure el seu coneixement a la ciutat. Des del grup cupaire s’explica que «cal implementar mesures de manera immediata, ja que com més temps passi, més necessitats sorgiran». També remarquen la necessitat de cercar aliances i sinergies per tot el Camp de Tarragona.