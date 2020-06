Corrupció

La CUP l'Hospitalet de Llobregat exigeix a l'alcaldessa explicacions i la seva dimissió pel cas del Consell Esportiu

La CUP de l'Hopitalet de Llobregat ha manifestat el seu rebuig al silenci de l'alcaldessa Núria Marin en referència a les detencions de la seva actual mà dreta, el tinent d'alcaldia Cristian Alcàzar, del regidor d'esports i president del Consell Esportiu Cris Plaza i del director de l'enlítat Eduard Galí. Tots ells es troben en llibertat arnb càrrecs per investigació de presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat documental i blanqueig de capital.

A més a més, la dimissió del regidor socialista Jaume Graells, tJnent d'alcalde d'Educació, Esports i Joventut, provocada per "no haver-se actuat arno fermesa i amb una veritat>le voluntat d'aclarir els fets" segons declaracions que ha fet arribar als míqans de comunicació i en les quals deixa entreveure que tant el PSC l'Hospitalet de Llobregat com el Govern de la ciutat sabien d'aquesta pràctica.

A tot això, la CUP exigeix la dimissió de l'alcaldessa i que el PSC de l'Hospitalet de Llobregat demani la dimissió deJs regidors afectats Cristian Alcàzar i Gris Plaza. També exigeix la creació d'una comissió d'investigació d'òrgans independents ñscaíltzat per les veïnes. Que cessi la ingerència del PSC de l'Hospitalet de Llobregat en molts dels òrgans de la ciutat que han de ser de caràcter veinal i popular i l'inici d'altres investigacions sobre actuacions poc transparents com la gestió de l'Estadi municipal. Així com la defensa de les treballadores del Consell Esportiu que si treballen pel foment de l'esport i la justícia social per les famílies de l'Hospitalet de Llobregat.

Per a la CUP, "és una praxis generalitzada en el mandat de Núria Marin, i per això no ens sorprèn, que busqui el focus mediàtic per posicionar-se com a abanderada del diàleg Catalunya - Espanya o de fires com la del Mot>ile World Congress i que, en canvi, apliqui l'apagada informativa quan es tracta d'abordar un afer que concerneix directament a la ciutat"

La formació també ha fet una crida a totes les organitzacions polítiques i teixit social de la ciutat a sumar-se a la petició i ter front comú per forçar que s'acaol aquest silenci, rendint comptes a les veïnes.