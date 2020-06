Ensenyament

La CUP Alcanar-Les Cases qüestiona la reobertura del centres educatius

La CUP Alcanar-Les Cases ha manifestat el seu desacord amb la reobertura del centres educatius perquè no està vinculat a cap motivació pedagògica o escolar, sinó en base a interessos econòmics i de conciliació familiar. "Aquesta conciliació depèn del món empresarial i de l'organització del treball", afirma la formació.

Recorda que el curs 2019 - 2020 està finalitzat en termes lectius, així ho va anunciar el propi departament d’Educació. A les hores es pregunta, "què aporta a aquest curs escolar la tornada amb caràcter voluntari durant tres setmanes? No es pot justificar amb una atenció tutoritzada i individual que molts docents ja estan realitzant, des de l’inici del confinament, de forma telemàtica. És una mesura estrictament publicitària".

Insisteix que en el pla de reobertura dels centres, el Departament anunciava que els serveis de transport i menjador no es reprendran durant aquestes setmanes, així, "quina és la proposta per als alumnes d'Alcanar i les Cases que necessiten desplaçar-se a l'institut o a centres de formació professional fora del municipi? Quines propostes es plantejaran per al curs que ve si es mantenen les mesures de distanciament social?".

La formació remarca, que no té cap lògica i és totalment contradictori que s'aconselle als Casal d'Estiu (juliol i agost) que duen a terme les activitats en espais físics a l'aire lliure o que avui en dia la canalla no puga jugar a les places del poble i alhora es vulga juntar els infants en espais tancats, com són les aules i els barracons durant unes quantes hores al dia.

Considera que s’haurien de focalitzar tots els esforços en plantejar diferents escenaris que ens podem trobar durant la tardor que ve, quan és possible que puguen aparèixer nous brots del virus COVID-19. Així, demanen a l'equip de govern i a la regidoria d'Educació a treballar colze a colze amb tota la comunitat educativa del nostre poble per tal de garantir que al setembre es dispose de totes les mesures sanitàries, de tots els recursos pedagògics, i es puga repensar i preparar espais físics complementaris, interns i externs, als centres educatius de cara al començament del proper curs escolar 2020-2021. La prioritat, ara, hauria de ser la preparació del curs que ve. El 1r de setembre serà massa tard.