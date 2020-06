Ensenyament

L'STEi intersindical denuncia el frau en la negociació de la fase 3 per part de la conselleria d'educació

El sindicat lamenta, una vegada més, que s’hagi d’assabentar dels fets a través de les rodes de premsa del conseller Martí March

L’STEI Intersindical ha denunciat, una vegada més, la política de fets consumats de la Conselleria d’Educació i del seu conseller, que avui ha anunciat en roda de premsa les actuacions que es duran a terme a la fase 3 de la desescalada educativa, sense que aquesta qüestió hagi estat negociada en l’àmbit de les Meses corresponents de l’ensenyament públic i concertat.

En la seva compareixença el conseller ha parlat d’activitats presencials amb cita prèvia en horari de matí i tarda, de presencialitat de tots els docents a partir del 19 de juny amb possibilitat de fer torns, d’ampliació de les tutories presencials individuals, entre d’altres mesures; qüestions que afecten les condicions laborals del professorat i que, per tant, han de ser negociades en els àmbits pertinents.

L’STEI Intersindical denuncia que no és admissible que es puguin modificar els horaris del professorat, quan es parla de la possibilitat de fer torns el matí i l’horabaixa; això com també que es disposi d’un termini màxim de 48 hores per a la convocatòria de les tutories presencials per a docents residents en una altra illa a partir de dilluns, pendents de la publicació de la Resolució de la fase 3 en el BOIB i amb un cap de setmana per enmig.

El sindicat fa una crida una vegada més a la necessitat de poder disposar d’un pressupost amb fons addicionals de l’estat, per a poder augmentar la plantilla de professorat i escometre una baixada de ràtios que permeti una tornada presencial als centres el proper mes de setembre amb les condicions sanitàries adequades. Pel que fa a les activitats no lectives per a concloure aquest curs, el sindicat reclama una negociació específica perquè no suposin una sobrecàrrega afegida de les tasques del professorat.

L’STEI Intersindical reivindica que l’educació presencial amb seguretat és la seva prioritat i que la planificació del proper curs és la qüestió fonamental. També manifesta que és imprescindible un pla específic per a l’alumnat més vulnerable en l’aspecte social i educatiu, tant des de la vessant psicològica com de suport a les competències educatives durant l’estiu; i un suport de reforç educatiu com a mínim durant el primer trimestre del curs 2020-2021.