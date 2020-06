Llengua

Escola Valenciana i Acció Cultural donen suport a l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat

Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua (FEV) i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) mostren el seu suport a l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana davant l'ofensiva judicial del TSJCV, que ha declarat nuls diversos articles del decret de creació i funcionament de l'ODL, fet que desprotegeix els drets lingüístics davant qualsevol agressió lingüística.

Les dues entitats apel·len a la unitat a la resta d'entitats, sindicats i partits que treballen per la llengua unitat i demana al Consell una resposta contundent per garantir els drets lingüístics de les persones valencianoparlants.

Davant les sentències del TSJ del País Valencià, Escola Valenciana (FEV) i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) denuncien que existeix una "persecució de facto a qualsevol norma que protegisca el valencià com a llengua oficial". Si no, no es pot entendre que "La totalitat dels decrets de normalització del Botànic hagen sigut tombats totalment o parcialment de forma sistemàtica per la mateixa secció IV".

Escola Valenciana (FEV) i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) insisteixen en la necessitat d'una Llei d'Igualtat Lingüística que supere aquest marc i que garantisca de forma efectiva els drets lingüístics de valencianoparlants.