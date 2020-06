ensenyament

Els professors de FP lliuren un miler de signatures a Educació demanant l’aturada immediata de la reforma

El Síndic de Greuges està investigant la reforma de l'FP i els professors han iniciat contactes amb partits polítics per tal d’aconseguir la seva retirada.

Dimarts passat, els professors de FP van lliurar un miler de signatures a Educació demanant l’aturada immediata de la reforma i el cessament del Director General de l’FP el Sr Joan Lluís Espinós.

Aquest acte, coincidint amb la revetlla de Sant Joan i sota el lema “Aquesta reforma de l’FP és de traca” es va acompanyar amb una encartellada general, llançament de paperets de denúncia i un parell de traques a les portes del Departament a Via Augusta per així fer sentir el malestar general per la imposició d’una reforma rebutjada per sindicats, estudiants i famílies que precaritza la formació que rebrà l’alumnat i que arriba en un moment completament desencertat en mig de la crisi sanitària i educativa.